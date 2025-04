Switch 2 Pro Controller lädt doppelt so schnell wie der alte

Der neue Pro Controller der Switch 2 ist in nur 3,5 Stunden vollständig geladen, fast doppelt so schnell wie der Vorgänger. Der 1070-mAh-Akku soll laut Nintendo bis zu 40 Stunden Spielzeit ermöglichen. Zum Vergleich: Joy-Cons laden genauso schnell, halten aber nur rund 20 Stunden durch. Der neue Pro-Controller erscheint mit der Switch 2 am 5. Juni und kann bereits jetzt bei Amazon* vorbestellt werden.

