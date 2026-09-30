Gaming-Accounts richtig absichern: So schützt du dich 2026

DG Redaktion Die aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2004 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen und einem System-Wechsel - über die Welt der Videospiele.

Ein gehackter Gaming-Account fühlt sich an wie ein Einbruch in die eigene Wohnung. Jahrelang gesammelte Skins, seltene Items und die komplette Spielesammlung können in wenigen Minuten verschwinden.

Wer 2026 online spielt, braucht deshalb einen klaren Plan, um seine Konten wirksam zu schützen.

Warum Gaming-Accounts 2026 zum beliebten Ziel für Hacker geworden sind

Gaming-Accounts sind längst mehr als nur der Zugang zu einem Spiel. Sie können Zahlungsdaten, persönliche Informationen, Freundeslisten und über Jahre aufgebaute virtuelle Werte enthalten. Seltene Skins, Ingame-Währungen oder umfangreiche Spielebibliotheken machen solche Konten für Angreifer besonders interessant.

Werbung

Gestohlene Accounts und virtuelle Gegenstände können über inoffizielle Marktplätze weitergegeben oder für weitere Betrugsversuche genutzt werden. Besonders problematisch wird es, wenn dieselben Zugangsdaten auch bei anderen Gaming-Plattformen, Shops oder für die verknüpfte E-Mail-Adresse verwendet werden. Ein einziger kompromittierter Login kann dann mehrere Konten gleichzeitig gefährden.

Beim sogenannten Credential Stuffing testen Angreifer bereits erbeutete Kombinationen aus E-Mail-Adresse und Passwort automatisiert bei weiteren Diensten. Phishing funktioniert dagegen häufig über täuschend echte Login-Seiten, gefälschte Gewinnspiele, angebliche Skin-Angebote oder Nachrichten, die vorgeben, vom offiziellen Support zu stammen. Infostealer und andere Schadsoftware können zusätzlich gespeicherte Zugangsdaten oder aktive Sitzungen abgreifen. Individuelle Passwörter für jeden Dienst verhindern zwar nicht jeden Angriff, können aber entscheidend dazu beitragen, dass ein einzelner Vorfall nicht gleich mehrere Accounts betrifft.

Starke, individuelle Zugangsdaten für jeden Gaming-Account erstellen

Ein einzigartiges und ausreichend langes Passwort für jeden Account gehört zu den wichtigsten Grundlagen der Account-Sicherheit. Wer dasselbe Passwort bei Steam, Epic Games, dem E-Mail-Konto und anderen Diensten verwendet, schafft einen unnötigen Dominoeffekt: Wird ein Zugang kompromittiert, können Angreifer dieselben Daten unmittelbar bei weiteren Plattformen ausprobieren.

Werbung

Sichere Passwörter sollten lang, zufällig und frei von persönlichen Bezügen wie Namen, Geburtstagen, Gamertags oder bekannten Lieblingsspielen sein. Ein Passwortgenerator kann hier eine praktische Alternative zum eigenen Erfinden sein und dabei helfen, für unterschiedliche Konten jeweils individuelle Zugangsdaten zu erstellen. Je nach Nutzung eignen sich sowohl komplexe zufällige Zeichenfolgen als auch längere Passphrasen aus mehreren voneinander unabhängigen Wörtern.

Gerade beim Gaming ist diese Unterscheidung praktisch. Für einen Login, der überwiegend automatisch ausgefüllt wird, kann eine lange zufällige Zeichenfolge sinnvoll sein. Muss das Passwort dagegen häufiger per Controller oder auf einem anderen Gerät eingegeben werden, kann eine zufällig erzeugte Passphrase komfortabler sein. Entscheidend bleibt in beiden Fällen, für jeden Gaming-Account eigene Zugangsdaten zu verwenden und sie sicher in einem Passwort-Manager zu speichern.

Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) auf allen Plattformen aktivieren

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung verlangt neben dem Passwort einen zweiten Nachweis, beispielsweise einen Code aus einer Authenticator-App oder eine Bestätigung auf einem separaten Gerät. Selbst wenn das Passwort in falsche Hände gerät, reicht es allein dadurch nicht automatisch aus, um sich beim Account anzumelden.

Werbung

Bei Steam lässt sich mit Steam Guard eine zusätzliche Schutzebene über die mobile App einrichten. Auch PlayStation, Xbox und Epic Games bieten Möglichkeiten zur Zwei-Faktor-Authentifizierung. Welche Methode verfügbar ist, hängt von der jeweiligen Plattform ab. Wo mehrere Optionen angeboten werden, sind Authenticator-Apps oder andere gerätegebundene Verfahren in der Regel sinnvoller als ausschließlich per SMS versendete Codes. Wichtig ist außerdem, die hinterlegten Geräte und Kontaktinformationen aktuell zu halten, damit die zusätzliche Sicherheitsstufe nicht selbst zum Problem wird, wenn das Smartphone gewechselt wird oder verloren geht.

E-Mail-Adresse und Wiederherstellungsoptionen absichern

Die mit einem Gaming-Account verknüpfte E-Mail-Adresse ist ein besonders wichtiger Bestandteil der Kontosicherheit. Über sie lassen sich häufig Passwörter zurücksetzen, Sicherheitswarnungen empfangen und Wiederherstellungsprozesse starten. Wer Zugriff auf das E-Mail-Konto erhält, kann deshalb unter Umständen auch versuchen, verbundene Gaming-Konten zu übernehmen.

Für die E-Mail-Adresse sollte daher ebenfalls ein eigenes, starkes Passwort verwendet und, wenn verfügbar, die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert werden. Wiederherstellungscodes gehören an einen sicheren Ort und sollten nicht ausschließlich auf demselben Gerät gespeichert werden, auf dem gespielt oder die E-Mail-Adresse genutzt wird. Ebenso lohnt es sich, hinterlegte Telefonnummern, Backup-Adressen und andere Wiederherstellungsoptionen gelegentlich zu überprüfen. Veraltete Kontaktdaten können den Zugriff auf den eigenen Account im Ernstfall unnötig erschweren.

Werbung

Geräte und Heimnetzwerk vor Angriffen schützen

Auch starke Zugangsdaten helfen nur begrenzt, wenn das verwendete Gerät kompromittiert ist. Betriebssysteme, Browser, Spiele-Launcher und andere regelmäßig verwendete Programme sollten deshalb aktuell gehalten werden. Sicherheitsupdates schließen bekannte Schwachstellen und reduzieren damit Möglichkeiten, über die Schadsoftware auf einen PC oder ein anderes Gerät gelangen kann.

Auf dem PC gehört auch ein aktiver Schutz vor Malware zur grundlegenden Absicherung. Gleichzeitig sollte Software möglichst aus offiziellen oder vertrauenswürdigen Quellen stammen. Gerade vermeintliche Cheats, Mods, kostenlose Premium-Inhalte oder unbekannte Tools können ein unnötiges Sicherheitsrisiko darstellen, wenn ihre Herkunft nicht nachvollziehbar ist.

Auch das Heimnetzwerk verdient Aufmerksamkeit. Der WLAN-Router sollte mit aktuellen Sicherheitsstandards und einem individuellen Zugang geschützt sein. Wer unterwegs über öffentliche Netzwerke spielt oder auf seine Accounts zugreift, sollte zudem besonders vorsichtig mit Logins und sensiblen Kontodaten umgehen.

Werbung

Phishing, Fake-Shops und betrügerische Angebote erkennen

Viele Angriffe beginnen nicht mit einer technischen Sicherheitslücke, sondern mit einer Nachricht, die den Spieler zu einer bestimmten Handlung bewegen soll. Betrüger können bekannte Gaming-Plattformen, Shops oder Support-Nachrichten täuschend echt nachahmen und versuchen, Nutzer auf gefälschte Login-Seiten zu führen.

Besondere Vorsicht ist bei Nachrichten angebracht, die ungewöhnlichen Zeitdruck erzeugen oder mit kostenlosen Skins, Ingame-Währungen, Gewinnspielen und anderen vermeintlich exklusiven Angeboten locken. Statt einem zugesandten Login-Link direkt zu folgen, ist es sicherer, die jeweilige Plattform selbst über die bekannte Website oder die offizielle App aufzurufen und dort zu prüfen, ob tatsächlich eine entsprechende Meldung vorliegt.

Auch die Adresse einer Login-Seite sollte vor der Eingabe von Zugangsdaten kontrolliert werden. Kleine Veränderungen im Domainnamen können leicht übersehen werden und sind bei gut gemachten Phishing-Seiten teilweise auffälliger als das eigentliche Design. Ebenso sollten Passwörter oder Zwei-Faktor-Codes niemals aufgrund einer unerwarteten Nachricht weitergegeben werden. Ein gesundes Misstrauen gegenüber ungewöhnlichen Login-Aufforderungen und vermeintlich besonders attraktiven Angeboten kann verhindern, dass Zugangsdaten überhaupt erst in falsche Hände geraten.

Werbung

Warum du keine Accounts kaufen, verkaufen oder teilen solltest

Der Kauf, Verkauf oder das Teilen von Gaming-Accounts bringt zusätzliche Sicherheitsrisiken mit sich und kann gegen die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Plattform verstoßen. Besonders beim Account-Kauf besteht das Risiko, dass der ursprüngliche Besitzer den Zugang später über hinterlegte Daten oder den Support zurückfordert. Auch die Herkunft eines angebotenen Accounts lässt sich nicht immer zuverlässig überprüfen.

Wer den eigenen Account mit anderen Personen teilt, gibt gleichzeitig einen Teil der Kontrolle über Zugangsdaten, Käufe und Aktivitäten ab. Selbst bei vertrauten Personen können gespeicherte Passwörter unbeabsichtigt weitergegeben oder auf einem unsicheren Gerät hinterlegt werden. Persönliche Gaming-Accounts sollten deshalb möglichst ausschließlich vom jeweiligen Besitzer genutzt werden.

Kindersicherung auf Gaming-Konsolen einrichten

Für Familien kann die Kindersicherung ein wichtiger Bestandteil der Account-Sicherheit sein. PlayStation, Xbox und Nintendo Switch bieten dafür eigene Funktionen, mit denen Eltern unter anderem Spielzeiten, altersgerechte Inhalte und Ausgaben kontrollieren können.

Werbung

Auf PlayStation-Konsolen lassen sich beispielsweise Altersbeschränkungen und Ausgabenlimits festlegen. Die Xbox-Familieneinstellungen bieten ebenfalls Möglichkeiten zur Verwaltung von Spielzeiten, Inhalten und Käufen. Bei der Nintendo Switch können entsprechende Einstellungen über die dafür vorgesehene Kindersicherungs-App verwaltet werden.

Solche Einstellungen sollten nicht einmal eingerichtet und anschließend vergessen werden. Mit zunehmendem Alter des Kindes können sich Anforderungen und Nutzungsgewohnheiten verändern. Eine gelegentliche Überprüfung hilft deshalb dabei, die Einstellungen an die aktuelle Situation anzupassen und gleichzeitig unbeabsichtigte Käufe oder den Zugriff auf ungeeignete Inhalte zu begrenzen.

Anzeichen eines gehackten Accounts erkennen und richtig reagieren

Unbekannte Login-Benachrichtigungen, plötzlich geänderte Kontodaten, fehlende Items oder Käufe, die man selbst nicht durchgeführt hat, können auf einen unbefugten Zugriff hindeuten. Auch unerwartete Nachrichten zum Zurücksetzen des Passworts sollten ernst genommen werden.

Werbung

Bei einem konkreten Verdacht sollte das Passwort möglichst schnell geändert werden. Ebenso ist es sinnvoll, aktive Sitzungen beziehungsweise angemeldete Geräte zu überprüfen und unbekannte Zugriffe zu beenden. Ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung noch nicht eingerichtet, sollte sie nach der Absicherung des Accounts aktiviert werden. Da die verknüpfte E-Mail-Adresse häufig für die Wiederherstellung genutzt wird, sollte auch deren Sicherheit überprüft werden.

Ist kein Zugriff auf den Gaming-Account mehr möglich, bleibt in der Regel der offizielle Support der jeweiligen Plattform. Für die Wiederherstellung können Informationen wie frühere Kaufbelege, die ursprünglich verwendete E-Mail-Adresse oder andere Angaben zum Account hilfreich sein. Deshalb lohnt es sich, wichtige Kaufbestätigungen nicht vorschnell zu löschen.

Checkliste: Gaming-Account in 10 Schritten sicher machen

Ein gut geschützter Gaming-Account entsteht nicht durch eine einzelne Einstellung, sondern durch mehrere aufeinander abgestimmte Maßnahmen. Den Ausgangspunkt bilden ein langes, individuelles Passwort und eine aktivierte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ebenso wichtig ist es, die zugehörige E-Mail-Adresse abzusichern und Wiederherstellungsoptionen aktuell zu halten.

Werbung

Geräte, Spiele-Launcher und Betriebssysteme sollten regelmäßig aktualisiert werden, während das eigene Heimnetzwerk mit zeitgemäßen Sicherheitseinstellungen geschützt sein sollte. Vorsicht bei unbekannten Downloads, Login-Links und vermeintlichen Gratis-Angeboten reduziert zusätzliche Risiken. Gaming-Accounts sollten außerdem nicht unnötig geteilt oder über inoffizielle Kanäle gehandelt werden. Wer zusätzlich die Kontoaktivität im Blick behält und bei ungewöhnlichen Vorgängen schnell reagiert, schafft eine solide Grundlage für die Sicherheit seiner Spielebibliothek, digitalen Gegenstände und persönlichen Daten.

Titelbild-Credits: Foto von Sean Do auf Unsplash

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein Feedback !