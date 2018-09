Activision und Treyarch haben den ersten Gameplay Trailer für Call of Duty: Black Ops IIII’s neuen Battle Royale Modus „Blackout“ veröffentlicht.

Ab dem 10. September können PlayStation 4-Spieler Blackout in der Blackout Private Beta ausprobieren. Xbox One und PC-Benutzer können am 14. September der Beta beitreten. Die Beta wird am 17. September enden.

Blackout versetzt die Spieler in eine Last-Player-stehende Erfahrung, die eindeutig Black Ops ist. Blackout, ein wahres Fest der Serie, bietet beliebte Charaktere, Waffen und ikonische Teile von klassischen Karten, alle auf der größten Karte der Franchise-Geschichte, komplett mit Land-, See- und Luftfahrzeugen.

Call of Duty: Black Ops IIII erscheint am 12. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC.