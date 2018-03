Die Game of Thrones-Fanseite „Watchers on the Wall“ hat neue Fotos vom Set der aktuellen Produktion von Staffel 8, welche die Armee des Nachtkönigs zeigen soll. Beziehungsweise einen Teil davon, der Rest dürfte CGI-Kunst sein.

Wie man sieht konnte der Nachtkönig seine Reihen mit Reitern verstärken. Sind das Dothraki, welche der Armee des Nachtkönigs zum Opfer gefallen sind? Winterfell ist zweifelsohne das erste Gebiet, welches vom Nachtkönig angegriffen wird. Jon, Dany, Tyrion und die Dothraki befinden sich ebenfalls auf dem Weg dorthin.

Wenn der Nachtkönig nun auch noch Berittene unter seiner Armee hat, kann man deuten wie die Schlacht um Winterfell für die Lebenden ausgeht.