Game of Thrones-Rollenspiel von The Elder of Scrolls-Machern in Arbeit? 28/08/2017 @ 06:30

Jeder der die aktuelle Game of Thrones-Staffel via Sky anschaut kennt sie, die Werbung für The Elder of Scrolls Online: Morrowind. Laut aktuellen Berichten dürfte nicht nur eine Werbepartnerschaft mit Bethesda abgeschlossen worden sein, angeblich befindet sich sogar ein GoT-Videospiel in Arbeit.

„Geleakt“ hat es der amerikanische Online-Händler Target, welcher ein Game mit dem Titel: „Bethesda: Game of Thrones“ gelistet hat. Weitere Details zum Titel sucht man vergebens, die Zeilen blieben leer.

GoT-Rollenspiel – Erste Frage: Dürfen wir als „Dany“ Westeroes erobern und mit Drachen spielen?

Das komplexe Setting von Game of Thrones wäre für den Macher für „komplexe Videospiele“ genau das Richtige.

