#TOP Games Nintendo PC-Games Playstation Xbox Game-Charts 2017: Das waren die Sieger im ersten Halbjahr 15/07/2017 @ 09:30

Die GfK Entertainment GmbH hat die aktuellen Top 3 Videogames (Konsolen und PC) der ersten Jahreshälfte zusammengefasst.

Dabei auffällig oft mit dabei natürlich GTA V, Horizon Zero Dawn und FIFA 17. Allerdings sind auch gewisse Parallelen zwischen den Ländern interessant. So zocken Fußballsüchtige Länder wie Brasilien und Portugal nicht nur FIFA zum Erbrechen, sondern bedienen sich auch häufig an Pro Evolution Soccer 2017 welches es nur in diesen Ländern in die TOP 3 geschafft hat.

Österreich spielt wie die Insel. Ghost Recon: Wildlands ist hier bei beiden auf Platz 2, nur in der Schweiz schaffte es der Tom Clancy-Ableger auf Platz 1. Dafür fehlt in der Schweiz bei den ersten drei Plätzen GTA V.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild war äußert erfolgreich in Frankreich und schaffte es dort auf Platz 1, dass geschah auch in Schweden. Overwatch ist besonders in den nordischen Ländern beliebt. Der farbenfrohe Shooter schaffte es in Finnland auf Platz 1, in Norwegen und Schweden auf Platz 2. Das geschah sonst nirgends.

In Polen gibt es anscheinend noch immer Gamer die noch kein Minecraft besitzen, dort schaffe es das Game auf Platz 3. Das schaffen nur die Finnen zu toppen. Im Ursprungsland schaffte es Minecraft auf Platz 2.

Auch interessant für dich: "Cross-Play": Für Sony stehen die Türen bei MS offen

Österreich:

GTA V Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands Horizon Zero Dawn

Benelux:

GTA V FIFA 17 Horizon Zero Dawn

Brasilien:

FIFA 2017 GTA V Pro Evolution Soccer 2017

Dänemark:

GTA V FIFA 2017 Horizon Zero Dawn

Finnland:

Overwatch Minecraft Horizon Zero Dawn

Frankreich:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Horizon Zero Dawn FIFA 2017

Deutschland:

GTA V Horizon Zero Dawn The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Italien:

FIFA 2017 Horizon Zero Dawn Call of Duty: Infinite Warfare

Norwegen:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Overwatch Horizon Zero Dawn

Polen:

FIFA 2017 GTA V Minecraft

Portugal:

FIFA 2017 GTA V Pro Evolution Soccer 2017

Russland:

FIFA 2017 GTA V Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Spanien:

FIFA 2017 GTA V The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Schweden:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Overwatch Horizon Zero Dawn

Schweiz:

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands The Legend of Zelda: Breath of the Wild Horizon Zero Dawn

Vereinige Königreich:

GTA V Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands Horizon Zero Dawn

NEWSLETTER