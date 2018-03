Frostpunk, das neue Spiel der This War Of Mine Macher „11 bit Studios“ kommt, anders als zuvor angekündigt, nicht im März, sondern am 24. April 2018. Der Preis liegt bei 30€ bzw. 34,99€ für die Victorian Edition, die mit einem Hardcover Artbook kommt.

Von den Entwicklern wird Frostpunk als City-building Survival Game bezeichnet, ein Aufbaustrategiespiel, bei dem der Spieler die Stadt führen und ihr Überleben sichern muss. Und dabei wird man vor schwierige und moralisch kritische Entscheidungen gestellt. Wie weit wird man gehen, um die Stadt am Leben zu halten?

Wie auch sein Vorgänger soll es den Spieler an seine Grenzen bringen und die Extreme der Situation spüren lassen.

Passend zur Bekanntgabe wurde von den Machern ein Releasetrailer veröffentlicht, der mit ansehnlichem CGI zeigt, dass man optisch ein deutliches Upgrade zum Vorgänger erwarten kann. Das Spiel präsentiert sich in einem steampunkesken Setting in einer unwirtlichen, eisigen Landschaft, die kaum bewohnbar scheint.

Man darf also Gespannt sein, ob 11 bit Studios ihr bekanntes Schema mit Frostpunk nochmal auf ein neues Level heben und an den Erfolg von This War Of Mine anknüpfen können.