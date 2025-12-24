Frohe Weihnachten und schöne Feiertage!

DG Redaktion Die aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2004 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen und einem System-Wechsel - über die Welt der Videospiele.

Die gesamte DailyGame-Redaktion wünscht euch ein frohes, entspanntes Weihnachtsfest und erholsame Feiertage im Kreis eurer Liebsten.

Genießt die ruhigen Momente, gutes Essen, vielleicht ein paar nostalgische Gaming-Sessions – und vor allem die Zeit mit Familie und Freunden.

In den kommenden Tagen werden wir hier vermutlich etwas ruhiger unterwegs sein als sonst. Aber keine Sorge: Wir tanken nur kurz neue Energie, um im neuen Jahr wieder mit frischen News, spannenden Artikeln und jeder Menge Gaming-Leidenschaft für euch da zu sein.

Danke, dass ihr uns begleitet, gelesen und unterstützt habt. Kommt gut durch die Feiertage!

