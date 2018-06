Die zuständigen Mitarbeiter des Windows Store sind immer wieder für einen Leak zu haben. So wurde nun die vollständige Auto-Liste von Forza Horizon 4 veröffentlicht.

Aufgrund der Quelle kann man die Auto-Liste für bare Münze nehmen. Mit dabei, wie schon in der Überschrift angekündigt, der „343_Warthog_15“. Also wenn es heuer schon kein neues Halo gibt, dann zumindest (wieder) einen Warthog in Forza Horizon 4!

Hier die gesamte Liste:

343_Warthog_15 ACU_IntegraR_01 ACU_NSX_16 ACU_RSXTypeS_02 AC_Class10_15 AC_Class10_HE_15 AH_3000_65 AH_Sprite_58 ALF_33Stradale_68 ALF_4C_14 ALF_8C_08 ALF_8C_HE_08 ALF_GiuliaTZ2_65 ALF_Giulia_16 ALF_Giulia_HE_16 ALF_GTA_65 ALF_P3_34 AMC_JavelinAMX_71 ARI_Atom_13 ARI_Nomad_16 AST_DB11_17 AST_DB4GT_60 AST_DB5Vantage_64 AST_DBR1_58 AST_One77_10 AST_V12Vantages_14 AST_Vanquish_13 AST_VantageGT12_16 ast_vulcan_16 AST_Vulcan_HE_16 AUD_2_SportQuattro_86 AUD_R8Plus_13 aud_r8v10plus_16 AUD_RS2_95 AUD_RS3_11 AUD_RS4Avant_13 AUD_RS4_01 AUD_RS4_06 AUD_RS5_11 AUD_RS6_03 AUD_RS6_09 AUD_RS6_15 AUD_S1_15 AUD_S4_Traffic_04 AUD_SportQuattro_83 AUD_SportQuattro_HE_83 AUD_TTRS_10 AUD_TTS_15 AUD_TypeD_39 AUS_FX4_64 BAC_Mono_14 BEN_8Litre_31 ben_bentayga_16 BEN_ContinentalGTS_13 BEN_ContinentalGTS_HE_13 BEN_ContinentalSS_17 BMW_1M_11 BMW_2002Turbo_73 BMW_323Sport_Traffic_00 BMW_E36M3_97 BMW_E46M3_05 BMW_i8_15 bmw_isetta_62 BMW_M1_81 bmw_m2_16 BMW_M3E30_91 BMW_M3E92_08 BMW_M4GTS_16 BMW_M4_14 BMW_M5E28_88 BMW_M5E28_HE_88 BMW_M5E39_03 BMW_M5_09 BMW_M5_12 BMW_M5_95 BMW_M6_13 BMW_M6_HE_13 BMW_MCoupe_02 BMW_X5M_11 BMW_X5M_Traffic_11 bmw_x6m_16 BMW_Z4MCoupe_08 BMW_Z4_11 BOW_NemesisEXR_12 BUG_Chiron_17 BUG_EB110SS_92 BUG_Type35_24 BUG_VeyronSS_11 BUI_RegalGNX_87 CAD_ATSV_16 CAD_CTSVSedan_16 CAD_XTSLimo_13 CAT_R500_13 CAT_R500_HE_13 CHE_150UtilitySedan_55 CHE_BelAir_57 CHE_CamaroSS_69 CHE_CamaroZ28_15 CHE_CamaroZ28_70 CHE_CamaroZ28_79 che_camarozl1_17 CHE_Chevelle_70 CHE_CorvetteStingray_67 CHE_CorvetteZ06_02 CHE_CorvetteZ06_15 CHE_CorvetteZR1_09 CHE_CorvetteZR1_70 CHE_CorvetteZR1_95 CHE_Corvette_53 CHE_Corvette_60 CHE_ElCaminoSS_70 CHE_HooniganBelair_55 CHE_HooniganNova_72 CHE_ImpalaSS_64 CHE_MonteCarlo_88 CHE_NovaSS_66 CHE_NovaSS_69 CHE_NovaSS_HE_69 CHR_Cuda426_71 DOD_ChallengerHellcat_15 DOD_ChallengerHemi_70 DOD_ChargerDaytona_69 DOD_ChargerRT_69 dod_chargersrthellcat_15 DOD_Dart_68 DOD_Durango_18 DOD_ViperACR_16 DOD_ViperGTSACR_99 DOD_ViperSRT10ACR_08 EAE_Speedster_12 FER_166MMB_49 FER_24_330P4_67 FER_250GTLusso_63 FER_250GTO_64 FER_250GT_60 fer_250lm_65 FER_250TestaRossa_57 FER_355Berlinetta_94 FER_360Challenge_03 FER_365GTB4_68 FER_458Speciale_15 fer_488gtb_16 FER_500TR_54 FER_512TR_91 FER_575_02 FER_599GTO_11 FER_599XX_10 FER_CaliforniaT_15 FER_Dino246_69 FER_Enzo_02 FER_F12tdf_15 FER_F12_13 fer_f142_10 FER_F151_11 FER_F40Competizione_89 FER_F40_87 FER_F430Scuderia_07 fer_f50gt_96 FER_F50_95 fer_fxxk_16 FER_GTO_84 FER_LaFerrari_13 FIA_124Spider_17 fia_124spider_80 FIA_131AbarthStradale_80 FIA_500AbarthSS_Traffic_10 FIA_595SS_68 FIA_695Abarth_16 FOR_11_F150TrophyTruck_14 FOR_14_FiestaGRC_17 FOR_2_GT40_66 FOR_Bronco_75 FOR_Capri_74 FOR_Capri_HE_74 FOR_Coupe_32 FOR_Coupe_40 for_crownvictoria_10 FOR_EscortRS1600_73 FOR_EscortRS1800_77 FOR_EscortRSCosworth_92 FOR_EscortRS_86 for_f100_56 FOR_F150Raptor_17 FOR_FalconGTF_15 FOR_FalconXAStreet_72 FOR_FalconXAStreet_HE_72 FOR_FiestaST_14 FOR_Fiesta_81 FOR_Fiesta_Traffic_09 FOR_FocusRSRX_16 FOR_FocusRS_03 FOR_FocusRS_09 FOR_FocusRS_17 FOR_GT_05 FOR_Hoonicorn_65 FOR_HooniganEscort_78 FOR_MustangBoss302_69 FOR_MustangCobraR_00 FOR_MustangGT500_13 FOR_MustangGT_18 FOR_MustangSVTCobraR_93 FOR_Mustang_65 FOR_Phoenix_16 for_pursuitute_15 FOR_RangerT6_14 FOR_RS200Evolution_87 FOR_RS500_87 FOR_ShelbyGT350R_16 for_superdeluxewoody_46 FOR_SVTRaptor_12 FOR_TransitSSV_11 FOR_TransitSSV_HE_11 FOR_TransitSSV_Stories_11 FOR_Transit_Traffic_11 FOR_XBFalconGT_73 GMC_Vandura_83 GMC_Vandura_Stories_83 HEN_VenomGT_12 HOL_HSVGTSMaloo_16 HOL_HSVGTS_14 HOL_MonaroGTS_73 HOL_SandmanHQ_74 HOL_Torana_77 HON_CivicR_04 HON_CivicTypeR_07 HON_CivicTypeR_15 HON_CivicTypeR_97 HON_CRXsi_91 HON_NSXR_05 HON_NSXR_92 HON_S2000CR_09 HON_TrophyTruck_15 HUM_H1Alpha_06 INF_Q50ER_14 INT_Scout800A_70 JAG_Dtype_56 JAG_Etype_61 JAG_FPace_17 JAG_FTypeCoupe_15 JAG_FTypeProject7_16 JAG_MkII38_59 jag_xes_15 JAG_XFRS_15 JAG_XJ220_93 jag_xjs_90 JAG_XK120_54 JAG_XKRSGT_15 JAG_XKRS_12 jee_cj5renegade_76 JEE_Trackhawk_18 JEE_Trailcat_17 JEE_WillysMB_45 JEE_Wrangler_12 KOE_Agera_11 koe_one_15 koe_regera_16 KTM_Xbow_13 LAM_Bellissima_17 LAM_Countach_88 LAM_DiabloSV_97 LAM_GallardoLP570_11 LAM_Huracan_15 LAM_LM002_86 LAM_LP6704SV_10 LAM_LP7004_12 LAM_LP7004_HE_12 LAM_LP7504SV_16 LAM_MiuraP400_67 LAM_Reventon_08 LAM_Reventon_HE_08 LAM_SestoElemento_11 LAM_Urus_12 LAM_Veneno_13 LAN_037Stradale_82 LAN_DeltaS4GroupB_85 LAN_DeltaS4_86 LAN_Delta_92 LAN_Fulvia_68 LAN_StratosGroup4_75 LAN_Stratos_74 loc_rallyfighter_14 lol_6_t70_69 LOT_2Eleven_09 lot_340r_00 LOT_3Eleven_16 LOT_Carlton_89 LOT_Cortina_66 LOT_ElanSprint_72 LOT_Eleven_56 LOT_Elise111S_05 LOT_EliseGT1_97 LOT_Esprit_02 LOT_EvoraS_11 LOT_ExigeS_12 LR_Defender_97 LR_Defender_Traffic_97 lr_rangeroversvr_15 LR_RangeRover_70 LR_SeriesIII_72 LR_SeriesIII_HE_72 MAS_8CTF_39 MAS_A6GCS53_53 MAS_GranTurismoS_10 MAS_MC12_04 MAS_MC12_HE_04 MAS_Tipo61_60 MAZ_Mazdaspeed3_Traffic_10 MAZ_Miata_94 MAZ_MX5_05 MAZ_MX5_13 MAZ_MX5_16 MAZ_RX7_90 MAZ_RX7_97 MAZ_RX8R3_11 MAZ_Twerkstallion_92 MCL_570S_16 MCL_650S_15 MCL_F1GT_97 MCL_F1_93 MCL_P1_13 MCL_Wellington_18 MER_190E_90 MER_24_RaceTruck_15 MER_300slr_55 MER_300SL_54 MER_A200Turbo_Traffic_09 MER_A45AMG_13 MER_AMGGTR_17 MER_AMGGT_15 MER_C32AMG_Traffic_04 MER_C63AMGCoupe_16 MER_C63AMG_12 MER_CLKGTR_98 MER_E63AMG_13 MER_G65AMG_13 MER_SL65AMG_09 MER_SL65AMG_HE_09 MER_SLK55AMG_12 MER_SLSAMG_11 MER_W154_47 MEY_Manx_71 MG_Metro6R4_86 MG_MGA_58 MG_MGB_65 MIN_CooperS_65 MIN_CooperS_Traffic_65 MIN_JCWGP_13 MIN_JohnCooperWorks_09 MIN_JohnCooperWorks_Traffic_09 MIN_XRaidCountryman_13 MIT_EclipseGSX_95 MIT_GalantVR4_92 MIT_GalantVR4_Traffic_92 MIT_LancerEvoIXMR_06 MIT_LancerEVOVIGSR_99 MIT_LancerEvoVIIIMR_04 MIT_LancerEvoXGSR_08 MOR_3Wheeler_14 MOR_AeroSS_10 MRC_Coupe_49 NIS_240SX_94 NIS_370Z_10 NIS_510_70 NIS_Fairlady432Z_69 NIS_FairladyZ_03 nis_gtrlm_95 NIS_GTRLM_HE_95 NIS_GTR_12 NIS_GTR_17 NIS_R390_98 NIS_SilviaKs_94 NIS_SilviaKs_98 NIS_SilviaK_92 NIS_SilviaSpecR_00 NIS_Skyline2000GTR_71 NIS_SkylineGTRVSpecII_02 NIS_SkylineGTRVSpec_95 NIS_SkylineGTR_73 NIS_SkylineGTR_93 NIS_SkylineGTSR_87 NIS_Titan_17 NIS_Titan_HE_17 NOB_M600_10 nul_car_00 OLD_442_69 ope_manta400_84 PAG_Huayra_12 pag_huayra_16 PAG_ZondaCinque_09 PAG_ZondaR_10 PAG_ZondaR_HE_10 PEN_Cholla_11 PEU_205T16_84 PEU_205T16_HE_84 PG_BoxTruck_Traffic_14 PG_Bus_Traffic_14 PG_FlatbedTruck_Traffic_18 PG_Gritter_Traffic_18 PG_Tractor_Traffic_18 pol_rzr1000_15 PON_FirebirdTransAm_77 PON_GTOJudge_69 pon_transamgta_87 PON_TransAm_73 por_34_718rsk_58 por_356a_56 por_550aspyder_56 POR_911GT2_12 por_911gt2_95 POR_911GT3RS_12 POR_911GT3RS_16 POR_911TurboS_14 POR_911Turbo_82 POR_914_70 POR_918Spyder_14 por_944turbo_89 por_959_87 POR_996GT1_98 POR_996GT3_04 POR_CarreraGT_03 por_carrerars_73 POR_Cayenne_12 POR_Cayenne_18 por_caymangt4_16 POR_CaymanGTS_15 POR_Hoonigan_91 POR_MecanTurbo_15 POR_Panamera_17 POR_Raymond_17 rad_rxc_15 RAM_PowerWagon_17 REL_SupervanIII_72 REN_5Turbo_80 REN_5Turbo_HE_80 REN_AlpineA110_73 REN_Clio200Cup_10 REN_Clio200Cup_HE_10 REN_ClioRS_13 REN_ClioWilliams_93 REN_MeganeRS250_10 RJ_37_Pro2Truck_16 SAL_S7_04 Shared SHE_Cobra427_65 SHE_CobraDaytona_65 SUB_199_WRXSTIVT15r_16 SUB_BRZ_13 SUB_Impreza22b_98 SUB_LegacyB4GT_Traffic_05 SUB_LegacyRS_90 SUB_WRXSTi_04 SUB_WRXSTi_05 SUB_WRXSTi_08 SUB_WRXSTi_11 SUB_WRXSTI_15 TAL_SunbeamLotus_79 TOY_1_BajaTruck_93 TOY_HiluxArctic_14 TOY_LandCruiserArctic_16 TVR_Cerbera_98 TVR_Sagaris_05 TVR_Sagaris_HE_05 ULT_EvolutionCoupe_15 VAU_Astra_12 VAU_CorsaVXR_16 VAU_MonaroVXR_05 VIP_Viper_13 VOL_242Turbo_83 VOL_850_97 vol_v60polestar_15 VW_Baja_70 VW_Beetle_66 VW_BoraVR6_Traffic_03 VW_Class5Bug_69 VW_Corrado_95 VW_Fox_Traffic_11 VW_GlobalRallyCross_Bug_15 VW_GolfGTi16vMk2_92 VW_GolfR32_03 VW_GolfR_10 VW_GolfR_14 VW_GTIVR6_98 VW_GTIVR6_Traffic_98 VW_SciroccoR_11 VW_SciroccoS_81 VW_TouaregR50_08 VW_Type2_63 VW_Type2_HE_63 ZEN_ST1_16