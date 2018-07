Fortnites Season 5 steht vor der Tür und Epic Games hat in Vorbereitung sein drittes und letztes Teaser-Image auf Twitter veröffentlicht. Nach einer Kitsune-Maske und einer Axt behauptet das fertige Bild, dass morgen „Welten kollidieren“.

Was sagt man dazu…

Aber zurück zum Anfang der Reise: Eine Rakete startete in Fortnite: Battle Royale’s Map, die mehrere Risse am Himmel verursachte. Bald entstanden weitere Risse, die verschiedene Monumente aufnahmen und dich irgendwo hinführten. Denkmäler wie das Durr Burger-Maskottchen würden dann in der realen Welt erscheinen. Loot Llamas in Telefonzellen folgten kurz danach und erschienen in Orten wie London und Barcelona .

Egal, ob es sich um eine interdimensionale Kreuzung oder Zeitreise handelt – Fortnite Season 5 wird am 12. Juli um 1 Uhr live geschaltet. Ein neuer Battle Pass wird mit neuen Skins und Belohnungen rund um die Saison erhältlich sein!.

Der Season 5 Battle Pass wird wahrscheinlich 950 V-Dollar kosten. Bei Amazon kann man sich V-Bucks kaufen!