Fortnite verschwindet in einem schwarzen Loch

Seit Sonntagabend, ist Fortnite nicht mehr spielbar. Startet man das Game, starrt der Spieler lediglich in ein schwarzes Loch.

Offenbar handelt es sich dabei nicht um einen technischen Defekt, sondern ist so von den Entwicklern gewollt inszeniert worden. Spieler konnten im Game beobachten, wie ein Meteor in die virtuelle Welt einschlägt und diese von dem schwarzen Loch aufgesogen wurde. Seitdem ist das Game nicht mehr spielbar.

Doch wieso das Ganze? Offenbar wegen einem neuen Updates. Was dieses Update allerdings bringen wird ist noch unklar. Einige schlaue Köpfe, haben sich durch die Website-Quelltexten von Fortnite gewühlt. Mit etwas Glück, ist das Ganze am Donnerstag überstanden. Dann dürfte Season 11 des beliebten Online-Shooters starten.

Wer das Warten leid ist, kann auch ein kleines Mini-Game aktivieren.

If you do the Konami code, you can play a minigame while you wait.

UP, UP, DOWN, DOWN, B/O, A/X, START/ENTER pic.twitter.com/nJy7ILHBnv

— Fortnite News (@FortniteBR) 13. Oktober 2019