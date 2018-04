Wie auch PlayerUnknown’s Battlegrounds startete auch der kostenlose Battle-Royale-Modus von Fortnite mit nur einer Map. Und während die PUBG Corp mittlerweile an der dritten Spielewelt bastelt und diese finalisiert, arbeitet Epic lieber an der bisher einzigen weiter.

Im Gespräch mit IGN bemerkte Eric Williamson, der Design-Leiter von Fortnite, dass Epic sich darauf konzentriert, die bestehende Karte in Fornite Battle Royale frisch zu halten. Derzeit wird eine neue Karte nicht priosiert.

„Wir haben intern ein bisschen darüber gesprochen. Wir hatten gerade das große Kartenupdate und wir haben viel durch diesen Prozess gelernt „, sagte er. „Es ist für uns keine Dringlichkeit, jetzt eine neue Karte zu erstellen. Es hat im Moment einfach keine Priorität. Wir entwickeln die [einzige] Map immer wieder von Neuem. Also bleibt gespannt; wir haben einige interessante Ideen. „

Neue Ideen sollen User bei Laune halten

Um fair zu Epic zu sein, nutzen sie diese Ideen im Spiel ziemlich gut, wie zum Beispiel ein Meteorschauer, der in den letzten Tagen an Intensität zugenommen hat, was dazu führt, dass die Karte im Laufe der Zeit verändert wird. Wir hoffen dennoch, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist und es noch einige Maps in die Rotation von Fornite Battle Royale schaffen können.

Verpasse keine Games-News: Melde dich jetzt für unseren Newsletter an oder werde Fan unserer Facebook-Seite!