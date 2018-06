Ein Spiel das Rekorde bricht! Wie Epic Games heute verraten hat ist die Spieleranzahl von Fortnite Battle Royale auf 125 Millionen Gamer weltweit angewachsen (auf allen Systemen: Xbox One, PlayStation 4, PC, iOS). Seit gestern ist der Battle Royale-Hit auch für Nintendo Switch verfügbar!

Um die Community und das wettkampforientiere PvP zu feiern, wurde bereits letzten Monat angekündigt, dass Epic Preisgelder in Höhe von 100.000.000 $ für Fortnite-Wettkämpfe in der Saison 2018/2019 zur Verfügung stellen wird.

Epic Games möchte seinen Fans Community-Events, Online-Events und großangelegt Turniere in aller Welt ermöglichen, an denen jeder teilnehmen kann und die Chance haben soll, gewinnen zu können. Die Qualifikationsspiele des Fortnite World Cups beginnen im Herbst 2018 und gipfeln Ende 2019 in der ersten Fortnite Weltmeisterschaft.

Geile Sache!