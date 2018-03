Seit dem Start am 26. September ist „Fortnite: Battle Royale“ von Epic Games zu einem ehrwürdigen Phänomen geworden. Es hat den bisherigen König des Battle Royales, PlayerUnknown’s Battlegrounds, vom Thron gestoßen und pisst seit daher herunter. Als Gratis-Titel über 40 Millionen Mal heruntergeladen und mit Spitzenuserzahlen derzeit nicht einholbar schafft es der Titel auch auf Twitch auf Platz 1.

Erstaunlicher Fakt bei all der Lob-Jubelei: Das Game wurde in nur zwei Monaten zum Battle Royale-Titel „umprogrammiert“. Ed Zobrist von Epic enthüllte bei einem GDC-Panel (via PC Gamer), dass Fortnite: Battle Royale direkt nach dem Start von Save the World in Entwicklung war. Nach der kleinen Milch-Mädchen-Rechnung kommen dafür nur zwei Monate raus.

Du fragst dich wahrscheinlich, wie der Modus erstellt wurde, während sich das Hauptentwicklungsteam auf Save the World konzentrierte? Wie sich herausstellte, wurde zusätzliches Fachwissen eingebracht, was auch erklärt, warum das Ganze so sauber über die Bühne ging…

„Es war das Unreal Tournament Team, das vorbeikam, um die Ladung für uns aufzuheben, um im Grunde genommen das zu tun, was wir für eine PvP-Version in unserem PvE-Spiel hielten“, so Zobrist.

Battle Royale und Save the World sollten zusammen mit dem ehemaligen PvP-Modus verpackt werden und nicht mehr. Der Plan war ursprünglich, Battle Royale hinter dem selben $ 40 Preisschild zu haben. In den letzten zwei Wochen der Entwicklung entschied Epic jedoch, es frei zu machen, um sich von Save the World zu trennen.