Fortnite am Smartphone, besser gesagt derzeit nur auf iOS, ist extrem gut angekommen! Laut der mobilen App Analyseschmiede Sensor Tower macht die iOS-Version von Fortnite seit der Veröffentlichung des Spiels täglich über 1,8 Millionen US-Dollar.

Alleine nur in den USA konnte der Titel 6,4 Millionen US-Dollar Umsatz genieren. Dahinter befinden sich die „Ever-Greens“ Candy Crush Saga mit 5,8 Millionen, Clash of Clans mit 4,1 Millionen und Pokémon GO mit 2,7 Millionen US-Dollar Umsatz.

Ein Desaster für AAA-Gamer?

Für eingefleischte PC- und Konsolen-Gamer (wie ich einer bin) ein Zeichen, dass der Smartphone-Games-Markt eine wahre Cash-Cow ist und es mich nicht wundert, dass soviele AAA-Games mittlerweile auch den Weg auf die Smartphones/Tablets dieser Welt schaffen. Ich möchte nicht wissen wieviele Entwickler-Teams sich schon entschieden haben, lieber ein „Handy-Game“ auf den Markt zu bringen, bevor sie den Weg gehen um ein „richtiges Game“ auf PC und/oder Konsolen herauszubringen. Durch die digitalen Distributions-Möglichkeiten sicherlich auch nicht mehr die Hürde, wie noch vor zig Jahren wo wir noch Module in unsere Konsolen-Slots gesteckt haben…

Aktuell ist Fornite Battle Royale noch nicht für Android verfügbar, welch noch einen größeren Markt bietet, als Apple’s iOS.

Fortnite bekommt man aktuell für iOS (Battle Royale), PC, PlayStation 4 und Xbox One.