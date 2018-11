Wenn dir deine Eltern, dein Partner oder deine Freunde sagen „mit Videospielen kann man kein Geld verdienen“, dann haben sie seit dem Streaming-Boom einiges verpasst!

G2 Esports sucht für Fortnite Battle Royale in der Castingshow „Making the Squad“ vier neue Streamer, welche Zugang zum globalen Publikum der #G2ARMS bekommen. Dabei ist „Making the Squad“ die erste interaktive Talentshow, die von einer eSports-Organisation produziert wird. Ziel ist es, die nächste Generation an „Entertainern“ für das aktuell beliebte Fortnite Battle Royale zu vereinen.

Um als einer der vier Sieger hervorzugehen muss man sich einer Vielzahl von virtuellen und realen Herausforderungen stellen. Der Wettbewerb erstreckt sich über einen Zeitraum von zwei Monaten, bis zum Finale in Berlin. Alle aktuellen Fortnite Spieler über 16 Jahre sind eingeladen, ihre Bewerbung einzureichen. Daraus werden 20 Teilnehmer ausgewählt, von denen die vier unterhaltsamsten und talentiertesten Spieler einen Streaming-Vertrag mit G2 Esports erhalten.

Bis 8. November können die Fans nun auf der Projekt-Website ein Highlight-Reel ihres Fortnite Gameplays sowie ein selbst produziertes Video mit der Erklärung, warum sie sich G2 Esports anschließen wollen, hochladen. Eine hochkarätige Jury unter der Leitung von Carlos ‚ocelote‘ Rodriguez wird die Wettbewerbsbeiträge bewerten und daraus die 20 besten Halbfinalisten interviewen. Die Auserwählten werden an einer Vielzahl von In-Game- und IRL-Herausforderungen teilnehmen, bevor sie auf eine Shortlist von 8 Teilnehmern reduziert werden. Diese werden nach Berlin eingeladen, um ihre Technik in den letzten Herausforderungen zu präsentieren und sich persönlich mit G2 Esports zu treffen. Im Zuge der finalen Wettbewerbsphase erhalten die vier talentiertesten Finalisten ihre Talent-Verträge und werden als neues Fortnite Content Team in die Reihen von G2 Esports aufgenommen. Für weitere Informationen und die offiziellen Wettbewerbsregeln besuchen Sie bitte die G2 Esports Website.

„Making The Squad“ wird neben dem Hauptpartner paysafecard auch von Logitech G und Esports-Management unterstützt.

