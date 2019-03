Wer behauptet Gamer seien nicht kreativ, der hat wirklich keine Ahnung! Das Klavier wurde Ende 2018 in Fortnite Battle Royale hinzugefügt. Und es fördert die Kreativität neue Musikvideos zu gestalten.

Es funktioniert, wie es funktionieren soll: Ein mit riesigen Tasten ausgestattets Klavier ermutigt zum Mitspielen. 24 Gamer, einer pro Taste, haben koordiniert ein Musikstück zusammen gespielt. Ein ziemlicher Aufwand, wenn man bedenkt wie lange sie dafür geübt haben müssen.

Aber das Klavier alleine kann natürlich nicht alles, was man für einen aktuellen DJ-Song benötigt. Immerhin hatte der US-amerikanische Musikproduzent und DJ, Marshmello, bereits seinen Live-Auftritt in Fortnite vor 10 Millionen Gamern. Warum also nicht eines seiner Lieder nachspielen? Neben dem Klavier-Sound aus dem Spiel wurden einige Wurf- und Waffengeräusche, anstelle von Kick Drums, verwendet.

Aber hört (und seht) selbst:

Hier das Original-Musikvideo im Vergleich: