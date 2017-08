Games PC-Games Playstation Xbox For Honor: Season 3 „Grudge & Glory“ startet am 15. August 3/08/2017 @ 20:00

Ubisoft kündigte heute an, dass am 15. August mit „Grudge & Glory“ die dritte Season von For Honor zeitgleich auf allen Plattformen veröffentlicht wird.

„Grudge & Glory“ ist das bisher größte Update für For Honor.

Neben neuer Ausrüstung, neuen Helden und Karten werden auch Ranglistenspiele, sowie weitreichende Updates zum Spielgeschehen eingeführt. Alle Karten und Gameplay-Updates werden zu Beginn der dritten Season für alle Spieler frei verfügbar sein.

Die neuen Helden, der stolze Highlander und der furchtlose Gladiator, werden für Besitzer des Season Pass am 15. August kostenlos verfügbar sein. Alle anderen Spi eler können sie im Spiel am 22. August für jeweils 15.000 Stahl freischalten.

Die Veröffentlichung von Season 3 ist der erste Schritt des Entwicklungsplans für For Honor. Dieser beinhaltet zudem eine weitere Season für November und plant u.a. auch die Einführung von dedizierten Servern zu einem späteren Zeitpunkt.

Auch interessant für dich: Ubisoft eröffnet den sommerlichen "Blockbuster-Sale"

NEWSLETTER

ÜBER "Markus" Markus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet gab. Außerdem ist er ein leidenschaftlicher Heimwerker und Fan von Game of Thrones.