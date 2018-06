Mit For Honor: Marching Fire bekommt das Spiel eine neue Fraktion mit vier neuen Charakteren, sowie den neuen Spielmodus Sturm. Das Update wird am 16. Oktober erscheinen.

Zudem ist die Starter Edition für PCs von For Honor von heute an bis zum 18.06. kostenlos auf uPlay verfügbar. Holt man es sich in dieser Zeit, behält man es dauerhaft.

Gameplay zum neuen Spielmodus wurde ebenfalls gezeigt.