Heute gab Ubisoft bekannt, dass For Honor vom 3. bis 6. Mai kostenlos auf Konsolen und PC gespielt werden kann. Die Spieler haben vollen Zugriff auf das gesamte Spiel, einschließlich aller Multiplayer-Modi, der Kampagne, die solo oder gemeinsam mit einem Freund im Online-Koop gespielt werden kann, sowie auf 12 einzigartige Helden.

Das Gratis-Wochenende bietet eine einzigartige Gelegenheit für neue und wiederkehrende Spieler, das Schlachtfeld zu betreten, nachdem For Honor mehr als ein Jahr lang aktualisiert wurde. Mit der Einführung von Inhalten aus 4 Seasons und den kürzlich eingesetzten dedizierten Servern werden die Spieler die stabilste und ausgewogenste Version von For Honor erleben können. Ubisoft meint wohl damit, dass der Titel nun voll ausgereift ist…

Extra Boosts!

Das For Honor-Team wird auch das Krieger-Trainings-Programm neu auflegen, eine Initiative, die erfahrene und neue Spieler, die während des Gratis-Wochenendes zusammenarbeiten, belohnen wird. Erfahrene Krieger, die fünf Matches absolvieren, während sie mit Gratis-Wochenende-Spielern (die das Spiel nicht besitzen) zusammenkommen, erhalten zwei Wochen lang einen überarbeiteten Champion-Status im Wert von 8 000 Stahl, der den Spielern und ihrem Team noch mehr EXP-Boosts und Beute nach einem Spiel bringt.

75% Rabatt auf For Honor

Diejenigen, die ihre Zeit auf dem Schlachtfeld fortsetzen möchten, können bis zum 15. Mai in allen digitalen Stores einen Rabatt von bis zu 75 % auf For Honor erhalten und ihren Fortschritt vom Gratis-Wochenende fortsetzen. Mehr Details zum Gratis-Wochenende von For Honor gibt es hier auf der Website von UbiSoft.

Zum Start des Gratis-Wochenendes können sich Spieler am 3. Mai um 18:00 Uhr MESZ beim For Honor’s Warrior’s Den-Livestream auf Twitch.com/ForHonorGame zuschalten. 3 Restesammler-Truhen erwarten die Zuhörer, die mindestens eine Stunde beim Stream dabei sind, und alle 10 Minuten winkt die Chance, 100 000 Stahl zu gewinnen.

