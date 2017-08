Games PC-Games Playstation Xbox For Honor: Gratis-Wochende auf allen Plattformen steht bevor! 7/08/2017 @ 21:30

Ubisoft kündigte heute an, dass es für For Honor ein Gratis-Wochenende für alle Plattformen geben wird, das ab 10. August beginnt und am 13. August endet.

Alle Spieler werden für die Dauer dieses Gratis-Wochenendes vollen Zugang zu den Spielinhalten erhalten. Darunter finden sich fünf intensive Mehrspielermodi, eine Kampagne, die sowohl allein, als auch gemeinsam mit einem Freund online spielbar sein wird sowie alle unterschiedlichen Helden und einzigartigen Karten, die über sechs Monate mit Gameplay Updates überarbeitet wurden.

Der Vorab-Download startet für neue Spieler am 8. August auf der PlayStation 4 und auf Uplay. Im Zusammenhang mit diesem Gratis-Wochenende wird es für die Standard- und Gold-Versionen von For Honor in allen digitalen Shops Rabatte geben. Zusätzlich können Spieler, die sich während des Gratis-Wochenendes für den Kauf von For Honor entscheiden, ihren gesamten Spielfortschritt übertragen.

NEWSLETTER

ÜBER "Markus" Markus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet gab. Außerdem ist er ein leidenschaftlicher Heimwerker und Fan von Game of Thrones.