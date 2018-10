Wie Ubisoft heute mitteilte, hat For Honor die 15 Millionen-Gamer-Marke überschritten! Und das vor dem Release der nächsten Erweiterung „Marching Fire“.

Marching Fire erscheint am 16. Oktober und stellt das größte Update seit der Veröffentlichung des Spiels dar. Es beinhaltet vier neue Wu-Lin-Helden, einen neuen 4-gegen-4-PvP „Sturm“-Modus, welcher die Phantasie einer Burgbelagerung zum Leben erweckt, einen neuen Arcade-Modus, welcher grenzenlose PvE-Inhalte bereithält sowie weitere Spielverbesserungen.

For Honor wurde am 14. Februar 2017 für Windows, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Es wurde erstmals auf der E3 2015 angekündigt.