DG Redaktion Die aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2004 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen und einem System-Wechsel - über die Welt der Videospiele.

Eine Food-Challenge mit nur zehn Zutaten ist ein Experiment, das deine Kreativität beim Planen von Essen herausfordert. Die Idee klingt schwierig, aber es geht weniger um Verzicht als um kluge Entscheidungen: Wähle vielseitige Zutaten, plane Kombinationen, die du mit Variationen wiederholen kannst, und benutze einfache Gewürze, um die Gerichte interessant zu machen. Das Ergebnis ist ein besser gefüllter Kühlschrank und ein entspannter Geldbeutel.

Bevor du losgehst, überleg dir, wie du bezahlen willst, und wähle die richtigen Karten aus, um es dir leichter zu machen. Manche Menschen möchten gerne im Voraus eine Rewe Geschenkkarte kaufen, um ihr Budget festzulegen und spontane Käufe in letzter Minute zu vermeiden. Mit einer Prepaid-Karte kannst du auch ganz einfach die Einkäufe mit deinen Mitbewohnern aufteilen und dich darauf konzentrieren, was du kochen willst, statt wie du bezahlen sollst.

Werbung

Wähle Zutaten, die vielseitig einsetzbar sind

Der Schlüssel ist Vielseitigkeit. Wähle Produkte, die in mehreren Gerichten vorkommen und im Laufe der Woche in verschiedenen Formen zubereitet werden können. Achte auf eine Proteinquelle, ein Getreideprodukt, zwei solide Gemüsesorten, ein Blattgemüse, eine lange haltbare Obstsorte, ein Milchprodukt oder eine Milchalternative, etwas aus Eis, Öl, eine haltbare Hülsenfrucht und eine Grundgewürzmischung.

Beispiel für eine Liste mit zehn Artikeln

Hähnchenschenkel oder ein Block fester Tofu

Reis oder Nudeln

Kartoffeln

Karotten

Zwiebeln

Spinat oder Grünkohl

Eier

Tomaten aus der Dose

Olivenöl

Getrocknete Bohnen oder Linsen

So eine Liste umfasst Optionen für Frühstück, Mittag- und Abendessen, wobei die Zubereitung einfach bleibt.

Speiseplan, der abwechslungsreich wiederholt wird

Der Trick ist die Wiederholung. Benutze für alle Mahlzeiten die gleichen Zutaten, aber variiere die Texturen, Zubereitungsarten und Kombinationen.

Werbung

Beispiel für einen Speiseplan

Frühstück: Rührei mit Spinat oder gekochte Eier und Toast, wenn du Brot im Vorratsschrank hast.

Mittagessen: Getreidebowls mit gerösteten Karotten, Bohnen und einem Dressing aus Zitrone und Olivenöl.

Abendessen: Wechsel zwischen gebratenem Hähnchen mit Kartoffeln, Pasta mit Tomatensoße und einem herzhaften Linseneintopf.

Snacks: Geröstete Karottenstifte oder Obstscheiben.

Durch den Wechsel der Soße oder andere Gewürze kann eine wiederholte Mahlzeit ohne zusätzliche Einkäufe ganz neu schmecken.

Clevere Koch- und Aufbewahrungsgewohnheiten

Wenn du weniger einkaufst, musst du die Lebensmittel besser aufbewahren. Leg Blattgemüse in ein Handtuch gewickelt in einen verschlossenen Behälter, damit es länger hält. Koche Getreide in größeren Mengen und friere Portionen ein, damit du sie schnell aufwärmen kannst. Wenn du extra gekochtes Eiweiß hast, friere es in einzelnen Portionen ein, damit du nicht in letzter Minute etwas bestellen musst.

Schnelle Tipps

Brate zu Beginn der Woche eine große Portion gemischtes Gemüse auf einem Blech.

Koche Bohnen oder Linsen in größeren Mengen vor, die du dann für verschiedene Mahlzeiten verwenden kannst.

Benutze Zitrusfrüchte oder Essig, um Tomatengerichte aufzupeppen.

Achte auf Salz und Säure, denn sie verleihen einfachen Gerichten mehr Würze.

Kompromisse und reale Grenzen

Eine Herausforderung mit zehn Produkten erfordert Kompromisse. Budget und Zeit beeinflussen die Qualität deiner Proteinauswahl, und Menschen mit besonderen Ernährungsbedürfnissen brauchen möglicherweise Ersatzprodukte, die die Zutatenliste verändern. Auch Gewürze und Würzmittel erhöhen technisch gesehen die Anzahl der Zutaten. Deshalb solltest du eine minimale Auswahl an Grundnahrungsmitteln aus deiner Vorratskammer wählen, die du bereits hast.

Fazit

Diese Herausforderung zeigt, wie viel du mit weniger Planungsaufwand und mehr Engagement erreichen kannst. Sie fördert bessere Einkaufsgewohnheiten, reduziert Lebensmittelverschwendung und sorgt gleichzeitig für sättigende Mahlzeiten. Wenn du lieber im Voraus für deine Einkäufe planst oder ein schnelles Geschenk für einen Freund suchst, der das gleiche Experiment macht, solltest du einen Gutschein für Lebensmittel ausprobieren. Digitale Marktplätze wie Eneba machen es einfach, Rewe-Gutscheincodes und andere Wertgutscheine zu kaufen, damit das Experiment praktisch bleibt und du dich aufs Kochen konzentrieren kannst, statt an der Kasse anzustehen.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!