Die Final Fantasy XIII-Trilogie ist ab sofort als Teil des Xbox One-Abwärtskompatibilitätsprogramms verfügbar.

Es wird die eine 4K-Auflösung unterstützt auf der Xbox One X und das sieht wirklich wunderbar aus. Die Emulations-Arbeiten von Microsoft, auf dem ursprünglichen Xbox 360-Game, können sich wirklich sehen lassen! Im eigentlichen Sinne handelt es sich hierbei um ein Remastered, wobei andere Entwickler richtig viel Geld dafür verlangen.

Anbei ein Screenshot (via Reddit), welcher euch den Unterschied verdeutlicht.

Final Fantasy XIII kam 2010 auf den Markt kam und galt damals als eines der „schönsten Games“ für die Xbox 360.

Kauftipp:

Final Fantasy 13 bei Amazon.de für EUR 16,26 bestellen

Final Fantasy XIII-Trilogie ist auf der Xbox One und Xbox One X als abwärtskompatible Version verfügbar. Final Fantasy bleibt (und ist) jedoch eine Spiele-Serie, die besonders stark auf den PlayStationen-Plattformen ist. Die Frage ist daher nur: Ob sich alle 5 Final Fantasy-Gamer auf der Xbox One X darauf einfinden.

