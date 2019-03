Famitsu veröffentlichte seine aktuellen Most Wanted-Games aus der aktuellen Abfrage an seine Leser. Dabei zeigt sich ein klares Bild: Die ersten fünf Positionen blieben gleich zur Vorwoche, Final Fantasy 7 Remake liegt einsam auf Platz 1.

Ein gesunder Vorsprung für den ersten im Ranking ist immer gut. Im Fall von Final Fantasy 7 Remake ist es, wenn man das erschienene Devil May Cry 5 (Platz 2.) rausnimmt, doch fast das Doppelte an Stimmen. Super Robot Wars T (PS4) ist für die Japaner auch interessant und liegt auf Platz 3.

Kauftipp:



Hier das Ranking (via NintendoEverything):

01. [PS4] Final Fantasy VII – 1,219 Stimmen

02. [PS4] Devil May Cry 5 – 708

03. [PS4] Super Robot Wars T – 597

04. [NSW] Dragon Quest XI S – 525

05. [NSW] Animal Crossing – 522

06. [PS4] Dead or Alive 6 – 426

07. [NSW] Fire Emblem: Three Houses – 334

08. [NSW] Bayonetta 3 – 331

09. [PS4] Monster Hunter World: Iceborne – 305

10. [NSW] Shin Megami Tensei V – 286

11. [PS4] Code Vein – 279

12. [PS4] LoveR – 248

13. [PSV] Romancing SaGa 3 – 245

14. [PS4] Atelier Lulua: The Scion of Arland – 233

15. [PS4] Ys IX: Monstrum Nox – 219

16. [PS4] Sekiro: Shadows Die Twice – 211

17. [NSW] Luigi’s Mansion – 208

18. [PS4] Left Alive – 205

19. [NSW] Ushiro – 203

20. [NSW] Super Robot Wars T – 191

Die nächsten beiden Wochen wird wieder einiges an Bewegung in diese Liste kommen. Immerhin fallen Dead or Alive 6 und Devil May Cry 5 aus der Liste raus, nachdem sie erschienen sind.