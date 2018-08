Die Protagonisten Alexios und Kassandra sehen sich den gleichen Gefahren gegenüber, die das antike Griechenland bedrohten.

Es wurden zwei fast schon filmreife Trailer zu Assassin’s Creed Odyssey veröffentlicht. Aber eigentlich ist es auch nur einer. Also einmal sieht man Alexios und dann Kassandra. Oder umgekehrt.

Assassin’s Creed Odyssey lässt deinen Helden nicht als Teil der Assassinenbruderschaft starten. Stattdessen bist du ein Spartaner, der sich im Peloponnesischen Krieg mit Athen beschäftigt, während er andere Aufgaben auf der Seite ausführt. Zusammen mit berühmten Ikonen wie Socrates treffen Spieler auf andere NPCs und eröffnen eine Reihe von Dialog- und Liebesoptionen. Naval Combat macht auch eine Rückkehr mit mehr Anpassungsoptionen und Crew-Mitglieder mit ihren eigenen Vergünstigungen.

Kauftipp:

Assassin's Creed Odyssey Poster Mehrfarbig bei Amazon.de für EUR 7,54 bestellen

Was uns am Trailer am meisten gefallen hat, ist aber die Tatsache, dass man gegen Monster wie Medusa kämpfen darf. Irgendwo gibt es sicher auch einen Minotauren…

Assassin’s Creed Odyssey erscheint am 5. Oktober für Xbox One, PS4 und PC.