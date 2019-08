Endlich Mal wieder hirnlose Action! Popcorn kaufen, hinsetzen und abschalten. Habt ihr ein paar Minuten verpennt? Kein Problem, in 2 Sekunden seid ihr wieder auf dem aktuellen Stand.

Das soll nicht heißen, der Film ist nicht gut. Ganz im Gegenteil, nach Filmen wie Endgame, wo man 11 Jahre Geschichte kennen muss, ist es eine nette Abwechslung, einfach Mal nur wieder einen coolen Actionfilm zu sehen.

Zwei außer Rand und Band

Hobbs und Shaw sind zwei Charaktere aus dem Fast & Furious Franchise, welche ab Teil 5 in die Serie eingestiegen sind. Hier wird nun Zeit genommen, um mehr über die Charaktere zu erzählen und zu erfahren. So steht sich die Story um Shaw’s Familie und seine Vergangenheit. Hobbs wird in diese gefangen, auf dem Weg die Welt zu retten.

Action bis zum Umfallen

Das Stichwort für den Film heißt eindeutig Action. Es vergeht fast keine einzige Minute ohne eine actionreiche Szene. Man kommt gar nicht dazu, durchzusetzen, denn es ist ständig etwas los. Der von Idris Elba gespielte Bösewicht ist auch perfekt in Szene gesetzt und Elba verleiht i mit seinen Schauspielkünsten noch einmal das gewisse etwas.

Derber Humor

Neben der Action ist der Film auch vom derben Humor von Hobbs und Shaw hepragt. Beide verpassen keine Chance, um sich gegenseitig auf den Arm zu nehmen oder den anderen ordentlich zu beleidigen. Auch dies führt zu der einen oder anderen witzigen Konversation.

Fazit

Hobbs and Shaw is definitiv ein überraschend guter Film. Ich bin mit sehr wenig Erwartung in diesen Film gegangen und kam schlussendlich begeistert von der Action wieder heraus. Er wird bereits als der beste Actionfilm des Jahres gefeiert und schaffte auch auf Rotten Tomatoes den höchsten Wert von allen Fast & Furious-Teilen. Man kann sich also auf ein Feuerwerk aus Action und Humor einstellen. Der Film endet auch mit einer Auflage für eine Fortsetzung. Ob diese dann wieder Teil des Gesamt-Franchises ist, oder der Anleger eine Fortsetzung bekommt, ist heute nicht bekannt. Wer noch Zeit hat, es lohnt sich auf jeden Fall den Abspann abzuwarten!