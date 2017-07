Games PC-Games Playstation Xbox Far Cry 5: Singleplayer-Kampagne dauert zwischen 20 bis 30 Stunden 17/07/2017 @ 14:15

Erfreuliche Meldung zu Far Cry 5! So soll die Singleplayer-Kampagne ähnlich lang dauern wie jene in früheren Teilen der Serie.

Das bedeutet für uns „Nicht-Speedrunner“ rund 20 bis 30 Stunden Spielzeit. Das sagte Lead-Autor Drew Holmes von Ubisoft gegenüber GamingBolt.com! Das vollständige Interview der Webseite ist jedoch noch ausständig. Was Holmes weiterhin sagte, dass es mehr Waffen geben wird, als in jedem anderen Far Cry.

Far Cry 5 erscheint am 27. Februar 2018 für PC, Xbox One (X) und Playstation 4 (Pro).

