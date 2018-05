Der erste DLC-Drop für Far Cry 5 wird im Juni erscheinen und es ist das in Vietnam ansässige „Düstere Stunden“ (Englisch: „Hours of Darkness“).

In Far Cry 5: Düstere Stunden übernehmen wir die Rolle des Wendell „Red“ Redler von Hope County aus der Hauptkampagne von Far Cry 5. Redler hat die Aufgabe, seine Truppenteile während des Vietnamkrieges vor feindlichen Kräften zu finden und zu retten. Auf dem Weg dorthin werden wir gegen den Viet Cong und die nordvietnamesische Armee antreten.

Die Handlung

Far Cry 5: Düstere Stunden transportiert den Spieler in ein vom Krieg zerrissenes Vietnam, wo man die grauenvollen Erfahrungen von Wendell Redler erleben wird. Düstere Stunden wird alleine, aber auch im Koop-Modus spielbar sein. Es entführt den Spieler aus dem ländlichen Montana und setzt ihn in einem gefährlichen Dschungel aus. Hier befreit er gefangengenommene Teamkameraden, richtet Chaos unter dem Vietcong und der Nordvietnamesischen Armee an und versucht mit jedem Mittel, unbeschadet nach Hause zu kommen. Der erste DLC wird neben neuer Ausrüstung und Waffen auch zwei neue Spielmodi beinhalten. Diese werden nach dem Beenden von Düstere Stunden freigeschaltet. Der Überlebensmodus rüstet den Spieler mit einem limitierten Waffenarsenal aus und wird so eine größere Herausforderung bieten. Zudem wird der Actionfilmmodus eingeführt, bei dem ein größeres Waffenarsenal für atemberaubende Action sorgen wird.

Neues Material für die Kartendesigner

Als Ergänzung zum DLC werden alle Far Cry 5-Spieler mit der Veröffentlichung eines Far Cry 5-Updates am 24. Mai Zugriff auf die neuen Vietnam-bezogenen Inhalte in Far Cry Arcade erhalten. Kartendesigner können diese Inhalte in ihre schon existierenden Karten einfügen oder komplett neue Karten mit den Inhalten aus Düstere Stunden erstellen.