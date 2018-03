UbiSoft hat mit Far Cry 5 einiges richtig gemacht. Das Setting passt, die Grafik ist wunderbar und das Marketing hat ordentlich gesessen. Das findet sich nun auch in den Absatzzahlen des Open World-FPS wieder!

Laut Steam Spy hat nur die Steam-Version von Far Cry 5 in nur drei Tagen 340.000 Exemplare verkauft – das unglaubliche ist natürlich, dass diese Verkäufe nur für die Steam-Version bestimmt sind. Dazu zählen keine Verkäufe über die Ubisoft-Plattform „Uplay“ und mitinbegriffen sind auch keine Zahlen für Xbox One oder PlayStation 4.

Aktuell spielen laut SteamCharts rund 90.000 Gamer gleichzeitig das Spiel. Ein toller Erfolg, die ganz Großen im Steam-Business können damit natürlich noch nicht „angekrazt“ werden, aber immerhin! Derzeit spielen rund 1,232 Mio. User PlayerUnknown’s Battlegrounds, 571.900 User DOTA 2 und Counter-Strike: Global Offensive 552.600 User. Auf Platz 4 der aktuellen Top Games ist dann auch schon Far Cry 5!

Wir sind schon gespannt auf die Verkaufszahlen der Box-Version nächste Woche!

Far Cry 5 ist für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar.