Bethesda hat ein paar neue Details über die Mikrotransaktionen zum kommenden Fallout 76 bekannt gegeben. Die Währung heißt „Atoms“ und kann nur für kosmetische Artikel im Spiel verwendet werden.

Atome werden im Spiel durch das Erledigen von Aufgaben verdient. In einem Interview mit Major Nelson sagte Bethesda’s Pete Hines, dass das Spiel die ganze Zeit „Atoms auf die Spieler werfen wird“. Selbst wenn du sie mit echtem Geld kaufst, bist du immer noch darauf beschränkt, was man mit Atoms im Spiel kaufen kann.

Atoms können nur für kosmetische Artikel wie Skins und Outfits ausgegeben werden. Es gibt nicht die Möglichkeit sich dadurch irgendetwas zu kaufen, was das Gameplay verändert. Gut so!

Fallout 76 erscheint am 14. November für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die Xbox One-Beta startet bereits am 23. Oktober. Die PC- und PS4-Beta startet eine Woche später, am 30. Oktober, nach.