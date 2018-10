Die Bethesda Game Studios sind dafür bekannt, riesige offene Sandboxen zu schaffen, die buchstäblich hunderte von Stunden an Aktivitäten beherbergen. Als sie auf der E3 ankündigten, dass die Karte von Fallout 76 viermal so groß wäre wie die in Fallout 4, wussten wir in einem abstrakten Sinn, dass es verdammt groß wäre. So groß?

GameSpot hat kürzlich einen Artikel veröffentlicht, in dem sie die vollständige Karte des Spiels enthüllten, und obwohl es keinen der Orte anzeigt. Dennoch gibt uns das Bild eine gute Vorstellung von der Größe, der Topgraphie und den Sehenswürdigkeiten. Wir werden eine Menge zu sehen bekommen!

Fallout 76 startet am 14. November für die PS4, Xbox One und PC, die Beta wird noch in diesem Monat verfügbar sein.