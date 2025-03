F1 25: Release-Datum laut Leak kurz vor der Haustür

Electronic Arts und Codemasters bereiten sich darauf vor, den nächsten Teil der F1-Reihe offiziell anzukündigen. Laut dem bekannten Leaker billbil-kun wird die Ankündigung am 26. März 2025 erfolgen, gefolgt von einem vollständigen Release im Mai. Es wird erwartet, dass zwei Versionen des Spiels angekündigt werden: eine Standard-Edition für 59,99 US-Dollar und eine Iconic Edition für 79,99 Euro. Die Iconic Edition soll drei Tage Early Access bieten, sodass Käufer das Spiel bereits ab dem 27. Mai 2025 spielen können, während alle anderen bis zum 30. Mai 2025 warten müssen.

Plattformen: Wird F1 25 auf PS4 und Xbox One erscheinen?

Bisher ist unklar, ob F1 25 für PS4 und Xbox One veröffentlicht wird oder ob das Spiel diese älteren Konsolen überspringt. F1 24 erschien noch für PS4 und Xbox One, zusätzlich zu PC, PS5 und Xbox Series X|S. Es ist jedoch möglich, dass EA sich von diesen Konsolen verabschiedet, zumindest was F1 25 betrifft. Angesichts der Tatsache, dass die PS5 und Xbox Series X|S bereits seit fast fünf Jahren auf dem Markt sind, wäre dies nicht überraschend, aber es gibt immer noch viele Spieler, die diese Konsolen nutzen und noch nicht aufgerüstet haben.

Möglicher Release auf der Nintendo Switch 2

Eine weitere Möglichkeit ist, dass F1 25 für die Nintendo Switch 2 erscheinen könnte. Die F1-Reihe ist seit über einem Jahrzehnt nicht mehr auf einer Nintendo-Konsole erschienen, aber Electronic Arts hat kürzlich angekündigt, große Pläne für die Unterstützung der Plattform zu haben. Während Madden und EA Sports FC während eines Unternehmensmeetings als mögliche Titel für die Switch 2 genannt wurden, wurde F1 nicht erwähnt. Dennoch ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass viele EA-Sports-Spiele auf der neuen Hardware erscheinen könnten.

Was bedeutet das für die Fans?

Wie bei jedem Leak sollten die Informationen mit Vorsicht genossen werden, da sich Pläne in der Spielebranche oft ändern können. Allerdings hat billbil-kun einen sehr guten Ruf und hat in der Vergangenheit häufig Ankündigungen korrekt vorhergesagt. Das angegebene Release-Fenster passt auch zu den Veröffentlichungsdaten früherer Spiele der Reihe: F1 24 erschien am 31. Mai 2024, während F1 23 am 16. Juni 2023 veröffentlicht wurde.

Quelle: Insider Gaming