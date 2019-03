Die F1-Serie von Codemasters, die jedes Jahr das offizielle Bindungsspiel für den Motorsport ist, ist eine der beständigeren Veröffentlichungen, auf die wir jedes Jahr zählen können. F1 2019 kommt jedoch früher, als gewohnt.

Sie kommen immer etwa zur gleichen Zeit heraus, haben immer die gleichen Stärken wie unglaubliche Genauigkeit und Authentizität, viel Liebe zum Detail, eine unglaubliche Menge an Inhalten. Aber auch immer dieselben Schwächen von Grafik und bis zur Zugänglichkeit für Neuankömmlinge.

F1 2019, der Einstieg für dieses Jahr, vermischt jedoch bereits die Dinge – zumindest auf der Seite des Veröffentlichungsdatums. Wo die Serie normalerweise jedes Jahr im August startet, wird der F1 2019 in diesem Jahr am 29. Juni eingeführt. Dies wird vermutlich getan, um es mit der offiziellen F1-Saison in Einklang zu bringen.

Codemasters arbeiten an einem Auto, das mit der FIA entwickelt wurde und im Multiplayer-Modus verwendet werden kann. Dies ist eine Premiere in der Seriengeschichte. Sicherlich wird es die eine oder andere „Überraschung“ geben in puncto Neuheiten. Wir sind gespannt!

Das Rennspiel wird für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. F1 2018, also den aktuellen Vorgänger, gibt es bereits für unter 35 Euro (bei Amazon.de). Wer sich also in die Rennspielwelt einleben möchte, hat hier eine günstige Gelegenheit gefunden!