Kommt das erste Borderlands Spiel nun auch für moderne Konsolen? Ein ESRB Rating deutet schwer darauf hin!

2015 kamen mit der The Handsome Jack Collection Borderlands: The Pre-Sequel und Borderlands 2 auf die aktuelle Konsolengeneration. Das Original fehlte aber. Xbox One Spieler konnten sich immerhin mit der abwärtskompatiblen Version begnügen, aber die PS4 ging leer aus. Bereits letztes Jahr aber sorgte ein koreanisches Rating für Borderlands: Game of the Year Edition für Aufregung. Allerdings verschwand dieses bald wieder und man hörte erstmal nichts mehr.

2019 aber scheint allgemein das Jahr für die Borderlands-Reihe zu sein. Entwickler Gearbox Software teaserte fleißig für die noch diese Woche anstehende PAX East Konferenz. Fans hoffen unter anderem auf Borderlands 2 für die Switch, allen voran aber auf Borderlands 3. Und wie es aussieht, könnte nun auch die Game of the Year Edition des ersten Teils dabei sein. Laut Rating wird diese für PCs, PS4 und Xbox One erscheinen.

Wir dürfen also auf Donnerstag gespannt sein. Dann nämlich findet die Keynote von Gearbox Software auf der PAX East statt. Auch wir wünschen uns natürlich allen voran Borderlands 3, aber ein Update des Klassikers, um ihn nochmal in neuem Glanz erleben zu können, wäre definitiv auch nicht schlecht.

