Für die gamescom 2018 ziehen die australischen Spieleentwickler aus ihrem derzeit winterlichen Heimatland in das sommerliche Köln. Erstmals errichten sie dort einen australischen Gemeinschaftsstand. Somit gibt es dieses Jahr zum ersten Mal in der gamescom-Geschichte auch Vertreter der Videospielebranche aus Australien, auf der weltweit größten Computer- und Videospielemesse.

Die Messe-Besucher treffen an Stand A70 in Halle 3.4 auf 17 Entwickler-Studios aus ganz Australien. Darunter sind Entwickler wie The Voxel Agents mit dem Titel The Gardens Between, Mighty Kingdom mit Shopkins und Prideful Sloth mit Yonder: The Cloud Catcher Chronicles. Zusätzlich finden sich am Gemeinschaftsstand Vertreter der Entwickler-Studios Harmonious Games, Fellow Traveller, Ultimerse, Panda Arcade, Boss Battle Records, Super Entertainment, Big Ant Studios, Hipster Whale, PlaySide Studios, Tantalus, Wicked Witch, mod.io, AKPublish und Bail Enemy Jet.

Die gamescom eröffnet damit auch der australischen Spieleindustrie die wertvolle Möglichkeit, sich einen neuen Übersee-Markt aufzubauen.