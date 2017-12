Erster Teaser zu Black Clover Project Knights erschienen

Koei Tecmo kündigte an, dass Attack on Titan 2 am 20. März 2018 auf den Markt kommen soll.

Es erscheint für PlayStation 4, Xbox One, PC und die Nintendo Switch. Nur in Japan wird zudem noch eine Version für die PlayStation Vita beim Release am 15. März dabei sein. Schließlich verkündete Koei Tecmo ebenfalls, dass Reiner Braun (gesprochen von Yoshimasa Hosoya), Bertholdt Hoover (gesprochen von Tomohisa Hashizume) und Annie Leonhart (gesprochen von Yu Shimamura) zum ersten Mal in Attack on Titan 2 spielbar sein werden.

Wer sich gerne einen ersten Eindruck machen möchte, kann sich den neuen Trailer ansehen und das ebenfalls vor kurzem erschienen Gameplay-Video.

Trailer

Gameplay