Square Enix gibt bekannt, dass das erste von sieben DLCs für Shadow of the Tomb Raider jetzt vefügbar ist.

Im DLC “Die Schmiede” muss Lara sich der mit Lava überfluteten Schmiede der gefallenen Götter stellen und die Geheimnisse von Kuwaq Yaku enthüllen. Im Verlauf ihrer Reise kommt sie einem uralten Vermächtnis auf die Spur und überwindet eine lange in den Flammen verschollen geglaubte Gefahr. “Die Schmiede” bietet ein brandneues Herausforderungsgrab, das sowohl solo als auch im Koop für zwei Spieler verfügbar ist. Wer das Grab erfolgreich abschließt, erhält als Belohnung die Grenadier-Fähigkeit, das Brocken-Outfit und die Waffe Umbrage 3-80.

Das neue Abenteuer “Die Schmiede” ist das erste von sieben monatlich erscheinenden DLCs, die über den Season Pass erhältlich sind und Spielern jede Menge neue Inhalte, Herausforderungsgräber, Koop-Erlebnisse, Waffen, Outfits, Gameplay-Modi und Story-Nebenmissionen bieten.

Der zweite DLC “Die Säule” erscheint im Dezember. Das Game Shadow of the Tomb Raider ist bereits für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich.

