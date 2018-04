Vor wenigen Stunden ging in Los Angeles die Weltpremiere des wohl am meisten erwarteten Filmes des Jahres über die Bühne.AVENGERS: Infinity War ist der bisherige Höhepunkt des MCU.

Wie bei vielen Premieren üblich fiel kurz nach Ende des Filmes auch das Social-Media-Embargo und die ersten Eindrücke kamen online. Komplett Spoilerfrei versteht sich, natürlich!

„Schockierend, emotional, episch, zerstörend„

sind nur ein paar der verwendeten Ausdrücke um das Action Feuerwerk dass uns mit AVENGERS: Infinty War erwarten wird zu beschreiben.

Es fällt auf, dass die meisten Kommentare sehr positiv ausfallen und die negativsten Stimmen dem Film nur vorwerfen sich mehr als erste Hälfte eines Zweiteilers anzufühlen.

Ab Donnerstag dem 26.04.2018 können wir uns auch in Österreich ein Bild des neuen Abenteuers der Avengers machen. Denn dann läuft AVENGERS: Infinity War auch in den heimischen Kinos an.

Verpasse keine News zu Filmen und Serien, die auch Gamer interessieren: Melde dich jetzt für unseren Newsletter an oder werde Fan unserer Facebook-Seite!