DailyGame - Originale - Podcast - Episode 47: Star Wars – Shadows of the Empire
Episode 47: Star Wars – Shadows of the Empire

Die Teilzeit Jedis, Manuel und Michi erforschen nach der Sommerpause die Retro-Legende: Star Wars: Shadows of the Empire.

Willkommen zur neuen Episode des Dailygame Podcasts. Unsere Teilzeit Jedis, Manuel und Michi haben nach der Sommerpause wieder die Mikrofone entstaubt und starten die neue Season des Podcasts mit einer echten Retro-Legende: Star Wars: Shadows of the Empire.

1996 brachte Lucasfilm dieses einzigartige Multimedia-Projekt auf den Markt – Roman, Comic, Videospiel, Soundtrack und eine ganze Welle an Merchandise, alles ohne Film. Für viele Fans fühlte es sich an als wäre Shadows of the Empire das „verlorene Star Wars-Sequel“, das wir nie im Kino gesehen haben.

In dieser Folge sprechen wir über die Story, das N64-Spiel, die Comics, den Soundtrack und natürlich die legendäre Marketing-Kampagne. Außerdem verraten wir, warum Shadows of the Empire bis heute Kultstatus genießt und welchen Platz es im Herzen von Star Wars-Fans hat.

Neues Retro-Format im Dailygame Podcast
Diese Episode ist nicht nur der Auftakt zur neuen Podcast-Season nach der Sommerpause – sie markiert auch die Geburtsstunde unseres neuen Retro-Formats. Ab sofort widmen wir uns regelmäßig Spielen, Projekten und Klassikern aus vergangenen Jahrzehnten, die bis heute Spuren in Gaming und Popkultur hinterlassen haben.

Also: Kopfhörer auf, Hyperdrive an – und viel Spaß bei unserer Reise in die Schatten des Imperiums.

Star Wars

Möge die Macht mir dir sein! – Im Kern besteht Star Wars aus den drei Filmtrilogien, aber es gibt mittlerweile einige Nebenfilme und Serien, wie The Mandalorian.

Releasedatum: 21. März 1977

