Episode 2: Diese Game Mechaniken nerven

Eine echte "Grantler-Folge" aus unserem Gaming Podcast für Österreich. DailyGame kehrt zurück zur Raunzer-Ecke.

Elden Ring - (C) Bandai Namco, FromSoftware

In dieser Folge geht es um einige Spielmechaniken, die wir einfach nicht nur leid sind, sondern die mittlerweile auch richtig nerven. Aber dennoch werden diese in vielen Games wieder und wieder eingebaut. Warum nur? Es ginge doch auch ohne. Eine “Grantler-Folge” für einen Gaming Podcast aus Österreich, als kleiner Tribut an unsere zahlreichen Wiener Redakteure.