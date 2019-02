Ein desaströses englisches Fortnite Festival zieht nun eine dicke Klage von Epic Games nach sich.

Habt die Tage zufällig von einem desaströsen Fortnite Festival in den Medien gehört? Das ist durchaus möglich, denn Fortnite Live, ein unlizensiertes Event in Norwich, England hat am 16.-17.02. stattgefunden und es war eine Katastrophe.

Die Kurzfassung ist, dass das Festival mit diversen Aktivitäten, darunter Bogenschießen, Klettern und natürlich auch reihenweise Stationen zum Fortnite spielen, aber auch bekannten Youtubern lockte. £12-20 kostete ein Ticket und über 3000 Menschen tauchten auf, viel zu viele für das Festival. Begrüßt wurden sie von einem absolut unterbesetzten Event, wodurch sich bereits der Eintritt massiv verzögerte. Drinnen wurde es aber nicht besser. Die versprochenen Aktivitäten ließen gerade mal vier Kinder gleichzeitig beim Bogenschießen und drei beim Klettern zu, wie das englische Blatt The Guardian berichtet. Auch sollen diverse Stationen bei Einlass nicht mal fertig aufgebaut worden sein. Und das sind bei weitem nicht alle Verfehlungen.

Das kritische Wort für Epic Games ist aber bereits im ersten Absatz gefallen: unlizensiert. Was genau sich der Veranstalter dabei dachte, eine der populärsten Videospielmarken für ein Festival zu benutzen, ohne sich die entsprechenden Rechte dafür einzuholen, ist fraglich. Auf jeden Fall wird es ihn teuer zu stehen kommen. Es waren wohl auch schon weitere Fortnite Live Events geplant, die direkt von Epic Games unterbunden wurden. Nach diesem Debakel ist das wohl auch besser so.