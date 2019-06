Bei Microsofts E3-Briefing wurde das Game erstmals in Form eines CGI-Trailers vorgestellt: Elden Ring. Das Fantasy-Action-Rollenspiel wird von FromSoftware (Bloodborne, Dark Souls, Sekiro) entwickelt. Game-Director ist Hidetaka Miyazaki der gemeinsam mit Game of Thrones-Autor George R.R. Martin für die Geschichte im Spiel verantwortlich ist.

Elden Ring ist laut eigenen Aussagen des Entwicklers ihr bisher größter Titel in Sachen Umfang. Das Fantasy-Action-Rollenspiel spielt in einem weitläufigen Königreich mit einer reichhaltigen und blutigen Geschichte.

„Die Zusammenarbeit mit George R. R. Martin, um den „Elden Ring“-Mythos zu erschaffen, war eine wirklich tolle Erfahrung und eine Quelle wunderbarer Inspiration. Das Team arbeitet hart daran, dass diese neue Welt für die SpielerInnen ein faszinierender Ort wird. Es ist durch und durch ein FromSoftware-Titel, reich an Fantasy- und RPG-Action. Wir hoffen aufrichtig, dass ihr euch darauf freut.“ so Hidetaka Miyazaki, Präsident von FromSoftware, Inc. und Game Director des Spiels.

„Es war ein Vergnügen, die Welt von Elden Ring mit Herrn Miyazaki und seinem Team zu erschaffen! Die Grafiken, Mythen und das Action-RPG-Gameplay bieten ein unvergessliches Erlebnis. Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute sehen, was Elden Ring für sie bereithält.“ so George R. R. Martin.

„Es ist unglaublich zu erleben, wie zwei Meister des Geschichtenerzählens ihre Handwerkskunst vereinen.“ so Hervé Hoerdt, SVP of Marketing, Digital and Content bei BANDAI NAMCO Entertainment Europe. „Durch die Kombination von exzellentem Spieldesign und der Welt, die in den Köpfen von Hidetaka Miyazaki und George R. R. Martin erschaffen wurde, werden wir auf jeden Fall mit etwas ganz Besonderem verwöhnt.“