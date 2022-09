Eine Loyalitätsplattform für alle

Ein Team von erfahrenen Unternehmern und Gaming-Enthusiasten hat ein völlig neues Konzept zur Belohnung der Streaming und Gaming Fans entwickelt. Sollte Loyalität belohnt werden? Laut Fanbloc definitiv! Fanbloc bietet sowohl den Fans als auch den Streamern die Chance, ihre gegenseitigen Bindungen zu stärken und belohnt die Fans erstmals für ihre einzigartige Treue den Streamern gegenüber.

Das Gründerteam bringt ein breites Spektrum an Erfahrung mit, um diese Herausforderungen anzugehen und hat bereits mit https://earlygame.com/ und https://mobilematters.gg/ gezeigt, dass die Gründer und das Team um sie herum in der Lage sind, ein florierendes Start-up von Grund auf aufzubauen. Jetzt haben sie sich entschlossen, die Streamer x Fan Engagement Plattform Nr.1 zu erschaffen. Und wie? Indem sie Dich für Dein Fan-Engagement belohnen. Denn was wäre ein Streamer ohne seine Fans? Lediglich ein Selbst-Entertainer.

Wie viele Stunden haben wir damit verbracht, Content von Streamern anzuschauen? Wie viel Bits haben wir gespendet? Wie oft reingesubt? Wie viele Videos geliked? Nun, wir tun eine ganze Menge im Streaming und Gaming Kontext. Im Grunde schaffen wir Fans dem gesamten Streamingmarkt erst eine Bühne, interagieren tagtäglich mit unseren Lieblingsstreamern, kriegen am Ende des Tages jedoch fast nur das Entertainment zurück? Fanbloc findet, dass es an der Zeit ist, dies zu ändern. Zeit für Belohnungen, Zeit für Vergünstigungen, Zeit für eine wirklich lohnende Kultur – eine echte Win-Win-Situation.

An dieser Stelle möchten wir nun uns und unsere Plattform vorstellen – https://fanbloc.gg/

Eine Lösung, die den neuesten Stand der Technik mit einem einzigartigen Gamification-Erlebnis verbindet. Fanbloc verstärkt Euer Engagement und belohnt die Interaktion der Fans auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Diese Belohnungen sind die Währung von morgen. Eine Währung, die für besondere Events, Werbegeschenke, Turniere und andere digitale und reale Ereignisse verwendet werden kann. All diese Vorteile kommen in einem spielerischen Erlebnis zum Ausdruck, auf das wir wirklich stolz sind – dem Fanbloc-Avatar-System. Euer einzigartiger Avatar trägt wie gewohnt Kleidungsstücke. Aber diese Avatar-Wearables sind nicht wie andere Items, sie sind besonders. Sie sind deine Fan-Identität, dein Ausdruck und gleichzeitig dein Zugang zu einem Ökosystem voller Überraschungen und Belohnungen. Darüber hinaus ermöglicht Fanbloc ein Life-Streaming-Tor, um seinen Idolen zu folgen.

Ob Sammler oder Trader – letztlich sind wir alle Fans, die bereit sind, das, was uns wichtig ist, mitzugestalten. Wenn wir schon von Entschlossenheit sprechen, dann lasst uns anfangen, gemeinsam etwas zu erschaffen – JETZT! Werde Teil unserer Alpha, profitiere davon, ein Teil unserer FANBLOC.GG-Familie zu sein. Tritt unserem Discord-Kanal bei! Gemeinsam werden wir das Live-Streaming-Erlebnis dorthin bringen, wo es schon immer sein sollte!