Der Fortnite-NERF-Blaster wurde bereits letzten Monat angekündigt, aber nun wissen wir auch wie er aussieht.

Dabei lehnt sich das Design des Plastik-Blasters sehr an die „cartoonähnliche“ Grafik von Fortnite an. Man könnte meinen es entstamme direkt aus dem Game. Damit keine Zweifel aufkommen ziert der Schriftzug Fortnite auch direkt am Blaster.

Laut IGN.com hat das Spielzeug Klappvisiere und „motorisiertes Schnellfeuer“ zu bieten, eingespeist von einem Zehn-Runden-Magazin. Mit dabei sind 20 Elite-Darts. Zum Betrieb werden 4 AA-Batterien benötigt, welche nicht im Lieferumfang enthalten sind. Der eher „unauffällige“ NERF-Blaster wird in den USA rund 50 US-Dollar kosten. Eigentlich ein kleiner Wucher-Preis, aber Fans wird das nicht wirklich stören.

Releasetermin in den USA: 1. Juni 2019. Ob der Blaster auch in Europa erscheint? Anhand der Spielerzahlen auf unserem Kontinent wäre alles andere nicht logisch, als den Blaster auch hier zu verkaufen.

