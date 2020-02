EA wird vor Ende März 2021 vier neue Nicht-Sportspiele veröffentlichen

EA - Electronic Arts

EA hat einen Überblick über seine Pläne für dieses Geschäftsjahr gegeben.

Im Rahmen einer Ergebnisaufforderung für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2020 teilte der amerikanische Publisher auch einige Details zu seinen Plänen für das nächste Geschäftsjahr 2021 mit. Das Geschäftsjahr 2021 beginnt im April und endet im März 2021. In diesem Zeitraum wird Electronic Arts acht Spiele aus seinen internen Studios veröffentlichen, von denen vier die jährlichen Sportspiele sind, während die anderen vier auf bestehenden Spielemarken basieren. EA hat bereits neue FIFA 2021– und Madden-Spiele bestätigt, was NHL und möglicherweise NBA Live ausschließt. NBA Live 20, das ursprünglich für 2019 geplant war, wurde eingestellt.

Es ist jedoch nicht klar, ob der nächste NBA Live-Titel eines dieser vier ist, da EA zuvor vorgeschlagen hatte, dass es sich möglicherweise um einen Next-Gen-Exklusivvertrag handelt. Der Publisher veröffentlicht auch vier Spiele von unabhängigen Entwicklern, wahrscheinlich als Teil seines EA Originals-Labels.

Was die nicht-sportlichen Titel angeht, wissen wir, dass Medal of Honor: Above and Beyond in diesem Geschäftsjahr fällig ist, sodass drei weggelassen werden. Auch hier sind wir uns nicht ganz sicher, was die meisten davon sind, nur was sie nicht sind. Ein neues Battlefield kommt erst im Geschäftsjahr 2022.

Auch am mobilen Sektor möchte sich EA einbringen. Zwei Handy-Games sind geplant.

