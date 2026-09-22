EA SPORTS FC 27 Release-Guide: Bereit für den Anpfiff

DG Redaktion Die aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2004 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen und einem System-Wechsel - über die Welt der Videospiele.

Eine neue Fußballsaison beginnt schon vor dem ersten Anpfiff: Der Gruppenchat wird wieder aktiv, jemand schlägt einen Karrieremodus-Spielstand vor und jemand anderes plant bereits seinen ersten Kader. EA SPORTS FC 27 erscheint weltweit am 25. September 2026; der Early Access für berechtigte Spieler startet am 18. September. Damit gibt es zwei wichtige Termine, um die du planen kannst, statt eines einzigen Zeitpunkts, an dem jede Version gleichzeitig freigeschaltet wird.

Die beste Vorbereitung besteht nicht darin, möglichst schnell das größte Bundle zu kaufen. Entscheide zuerst, wo und mit wem du spielen willst und ob eine zusätzliche Woche tatsächlich in deinen Alltag passt. Dieser Release-Guide macht aus der Vorfreude einen einfachen Plan, damit du deinen ersten Abend mit Fußball verbringst statt mit einem unpassenden Kauf oder vermeidbaren Installationsproblemen.

Achte neben dem Datum auch auf die Zeitzone. SteamDB nennt für die Standardversion auf Steam derzeit den 24. September um 23:00 UTC als Freischaltzeitpunkt. Laut Steam-Bedingungen beginnt der siebentägige Early Access am 17. September um 23:00 UTC. In Mitteleuropa fällt beides bereits auf den folgenden Kalendertag. Prüfe deshalb die Angaben in deinem eigenen Store, statt den Steam-Zeitplan auf jede Konsole zu übertragen.

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Erst die Plattform wählen, dann die Edition

EA führt die Standard- und Ultimate-Editionen für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 sowie PC über die EA app, Steam und den Epic Games Store auf. Verfügbarkeit bedeutet jedoch nicht, dass jede Version dieselben Funktionen bietet: The Grounds, einschließlich Clubs, ist auf PS5, Xbox Series X|S, PC und Switch 2 beschränkt.

Orientiere dich zuerst an dem Modus, der dir am wichtigsten ist. Dass ein Freund denselben Titel kauft, reicht für die Multiplayer-Planung noch nicht aus: Einigt euch auf Plattform, installierte Spielversion und Modus, bevor jemand zur Kasse geht. Wenn du allein spielst, wird daraus eine persönliche Frage: Welches Gerät wirst du in einer normalen Woche tatsächlich nutzen?

Die wichtigsten von EA genannten Release-Termine. Die genaue lokale Freischaltzeit hängt vom jeweiligen Store ab. Quellen:

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Betrachte Early Access als Terminfrage. Zähle die Abende, an denen du zwischen den beiden Release-Fenstern wirklich spielen kannst. Für sieben beworbene Tage extra zu zahlen, sieht anders aus, wenn Arbeit, Reisen oder die Zeitpläne deiner Freunde am Ende nur eine einzige gemeinsame Session zulassen.

Mach vor dem Anpfiff einen PC-Check

EA nennt für die PC-Version 100 GB Speicherplatz. Die Mindestanforderungen umfassen 8 GB RAM sowie eine GTX 1050 Ti oder RX 570; empfohlen werden 12 GB RAM sowie eine GTX 1660 oder RX 5600 XT. Auf Steam werden außerdem die EA app und ein verknüpftes EA-Konto benötigt. Sieh diese Angaben als Installationsvoraussetzungen, nicht als Zusage für eine bestimmte Bildrate.

Prüfe vor dem Release den Zugriff auf dein Konto, schaffe genügend freien Speicherplatz und teste den Controller, den du verwenden möchtest. Lass außerdem etwas Platz für Updates, statt das Laufwerk bis auf das letzte Gigabyte zu füllen. Das sind keine spektakulären Vorbereitungen, aber an einem ruhigen Abend lassen sie sich deutlich leichter erledigen, als wenn deine Freunde schon auf dich warten.

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Noch unentschlossen? Das bietet FC 27 Lite

EA SPORTS FC 27 Lite ist eine kostenlose, begrenzte Testversion, die am 25. September um 16:00 UTC verfügbar sein soll. EA nennt ausgewählte Modi wie Kick-Off, nicht jedoch uneingeschränkten Zugriff auf das vollständige Spiel. Die angekündigte Plattformliste umfasst PlayStation-, Xbox- und PC-Stores, jedoch weder Nintendo Switch noch Switch 2.

Damit eignet sich Lite gut, um die Grundlagen vor einer Kaufentscheidung auszuprobieren. Es ersetzt jedoch nicht den Zugriff auf jeden Modus, der in einem Trailer gezeigt wird. Überlege dir vorher, was du aus der Testversion mitnehmen willst: ob dir die Steuerung liegt, ob Fußballspiele zu deinem Alltag passen oder ob du lieber noch auf ausführlichere Eindrücke wartest.

Mach deine erste Session sinnvoll

Halte den ersten Abend überschaubar. Stell Kamera und Steuerung ein, spiele ein Match ohne großen Druck und widme dich danach dem Modus, wegen dem du das Spiel gekauft hast. Versuch nicht, das gesamte Spiel zu bewerten, während du nach jedem Fehlpass die Einstellungen änderst. Mit einem konstanten Setup merkst du viel besser, was du anschließend wirklich anpassen solltest.

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Wähle das passende Angebot für deine Saison

Wenn du FC-27-Angebote vergleichst, achte auf Edition, Aktivierungsplattform, Region und Bereitstellungsform. Ein Account-Angebot, ein Geschenk und ein Aktivierungsschlüssel sind unterschiedliche Kaufarten; die Vergleichsseite auf G2A.COM trennt diese Optionen voneinander. Geh nicht automatisch davon aus, dass der niedrigste angezeigte Preis dasselbe Angebot beschreibt, das du anderswo vergleichst.

Wähle die Version, die zu deinem Gerät, deinen bevorzugten Modi und deinen Plänen für den Release passt. Der beste Saisonstart ist der, den du tatsächlich genießen kannst.

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