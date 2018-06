Wie vor wenigen Augenblicken bekannt wurde erscheint Tom Clancy’s The Division 2 am 15. März 2019 für Xbox One, PC und PlayStation 4.

In The Division 2 tritt man entweder alleine oder im Co-Op mit bis zu vier Spielern eine Kampagne an oder tritt in Player vs Player in die „Dark Zone“. Das Online Open-Word-Game spielt diesmal in Washington D.C.!

How do you save a nation when it’s enemies come from within? #TheDivision2 #E32018 pic.twitter.com/zZIGtfVJSY — Ubisoft UK (@UbisoftUK) 10. Juni 2018

Gamer können sich ab sofort registrieren und die Chance bekommen, an der Beta teilzunehmen: http://thedivisiongame.com/beta.

Die Story von The Division 2

Sieben Monate nachdem ein tödliches Virus in New York City freigesetzt wurde, schickt Tom Clancy’s The Division 2 die Spieler in ein in sich zusammenfallendes Washington, D.C. Die Welt steht am Abgrund und die Menschheit erlebt die größte Krise in der Geschichte. Als erfahrener Division-Veteran sind die Spieler die letzte Hoffnung, um den endgültigen Zerfall der Gesellschaft abzuwenden und die verfeindeten Fraktionen, die um die Herrschaft der Stadt ringen, aufzuhalten. Denn fällt Washington, fällt die gesamte Nation.