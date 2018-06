Mit Sea of Solitude erwartet uns ein Indiespiel dass unter den Fittichen von EA Originals veröffentlicht wird. Die Entwicklung übernimmt das in Berlin ansässige Studio Jo-Mei Games

In Sea of Solitude, verwandeln sich Menschen zu Monstern, wenn sie einsam sind. Kay, die Hauptperson des Games leidet ebenfalls an besagten Problem.

Windwaker lässt grüssen

mit nicht mehr als einem Boot bewaffnet macht sich Kay auf die Suche nach einen Heilmittel. Creative Director Cornelia Geppert beschreibt Sea of Solitude als als „eine Mischung aus Studio Ghibli und Silent Hill“. In dem Adventure soll es unter anderem um „Erforschung, Rätsel und Action“ gehen und wirkt bei der Präsentation auf der E3 2018 als sehr vielversprechender Titel.

