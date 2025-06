Dune: Awakening – So spielst du mit Freunden auf Arrakis

Die endlosen Sandmeere von Arrakis sind gefährlich – doch gemeinsam mit Freunden wird das Überleben nicht nur einfacher, sondern auch deutlich spaßiger. Dune: Awakening von Funcom bietet ein durchdachtes Multiplayer-System, das dir erlaubt, mit bis zu vier weiteren Spielern eine Gruppe zu bilden. Hier erfährst du, wie du deine Freunde einlädst, mit ihnen eine Basis teilst und worauf du achten musst.

So funktioniert das Zusammenspiel in Dune: Awakening

1. Freunde hinzufügen – so geht’s

Du kannst Freunde auf zwei Wegen hinzufügen:

Über Steam : Wenn ihr bereits auf Steam befreundet seid, erscheinen deine Freunde automatisch im Sozialmenü des Spiels. Dort kannst du sie direkt in deine Gruppe einladen.

: Wenn ihr bereits auf Steam befreundet seid, erscheinen deine Freunde automatisch im des Spiels. Dort kannst du sie direkt in deine Gruppe einladen. Über Funcom ID oder Charakternamen: Im Sozialmenü kannst du auch gezielt nach Spielern suchen und ihnen eine Freundschaftsanfrage senden. Sobald sie annehmen, kannst du sie einladen oder ihrer Gruppe beitreten.

2. Gleicher Server = Gemeinsames Spiel

Damit ihr wirklich zusammen spielen könnt, müsst ihr auf demselben Server sein. Jeder Server hat eigene Instanzen (sogenannte Sietches), die wie dynamische Layer funktionieren. Achtet darauf:

Wählt denselben Server beim Spielstart.

Idealerweise auch denselben Sietch , damit ihr gemeinsam bauen könnt.

, damit ihr gemeinsam bauen könnt. Wenn ihr auf unterschiedlichen Servern seid, könnt ihr euch zwar besuchen, aber nicht gemeinsam bauen oder Ressourcen teilen.

3. Gruppenbildung und Basisbau

Gruppen bestehen aus bis zu fünf Spielern .

. Nur wer auf dem gleichen Server und Sietch ist, kann vollwertig mitbauen .

. Gäste aus anderen Servern können zwar mitspielen, aber nicht bauen oder Ressourcen lagern .

. Mit den richtigen Berechtigungen kannst du Freunden erlauben, auf deinem Grundstück zu bauen.

4. Nützliche Tipps für das Zusammenspiel

Freundliche Spieleranzeige aktivieren : In den Einstellungen kannst du unter „Anzeige“ die Option „Freundliche Spieler anzeigen“ aktivieren – so findest du deine Gruppe leichter auf der Karte.

: In den Einstellungen kannst du unter „Anzeige“ die Option „Freundliche Spieler anzeigen“ aktivieren – so findest du deine Gruppe leichter auf der Karte. Private Server mieten : Wer maximale Kontrolle will, kann über das Hauptmenü einen privaten Server mieten – ideal für Clans oder PvE-Fans.

: Wer maximale Kontrolle will, kann über das Hauptmenü einen privaten Server mieten – ideal für Clans oder PvE-Fans. Ressourcen teilen: Wenn ihr auf demselben Server seid, könnt ihr gemeinsam eine Basis errichten und Ressourcen wie Metall oder Treibstoff gemeinsam nutzen.

Wir haben noch viele weitere Guides in puncto Dune: Awakening veröffentlicht. Beispielsweise erklären wir dir, wie du Windfallen für die Wasserproduktion nutzen kannst und möglichst schnell an ein Buggy kommst. Außerdem haben wir weitere Tipps zum Erhalt des ikonischen Ornithopter auf unserer Seite. Also schau gerne rein und lasse dich informieren!